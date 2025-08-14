Brian Heras nuevamente ausente en el arco de Delfín SC ante El Nacional

El arquero Brian Heras no estará nuevamente defendiendo el arco de Delfín SC hoy ante El Nacional. El guardameta, quien ha disputado 21 de los 23 partidos del torneo, no será convocado por segunda fecha consecutiva por decisión técnica. El partido ante los militares se juega a las 19h00.

Heras, se perdió el empate 0-0 ante Macará y no estará presente tras cometer dos errores clave en el empate 3-3 contra Vinitinto el 4 de agosto, que le costaron la victoria al Delfín SC. Su reemplazante será José Cárdenas, quien asumió el arco en el duelo anterior y repetirá titularidad.

Una buena noticia para Delfín es el regreso de Edison Vega, quien cumplió su sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas y está disponible para reforzar el mediocampo. El equipo, ubicado en el décimo puesto con 28 puntos, necesita urgentemente un triunfo para alejarse de los puestos que obligan a disputar el cuadrangular por la permanencia en la Serie A.

Actualmente, está a cuatro puntos de Vinotinto, que ocupa el 13° lugar con 24 unidades, posición que lleva a dicho cuadrangular. Con solo seis fechas por disputar, los partidos ante rivales directos serán clave para los cetáceos.

Nahuel Gallardo quiere sacar a Delfín SC de la crisis

El defensa argentino Nahuel Gallardo expresó la frustración del equipo por los puntos perdidos de manera “ingenua” en las últimas jornadas. “Estamos con bronca porque hemos dejado escapar puntos importantes. Hay que cortar esta racha y empezar a ganar para escalar en la tabla”, afirmó.

Gallardo destacó la importancia de las próximas fechas, donde enfrentarán a rivales directos en la lucha por la permanencia. Sobre El Nacional, señaló que será un “rival duro” que también busca sumar para consolidarse en la tabla. “Sabemos que no será fácil, pero estamos enfocados en hacer un buen partido en casa y quedarnos con los tres puntos”, añadió.

El Nacional en crisis

El Club Deportivo El Nacional enfrenta una crisis financiera sin precedentes que pone en riesgo su histórica sede en el sector de Jipijapa, Quito. Marco Pazos, presidente del club, confirmó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) rematará la propiedad el 18 de agosto debido a una deuda que supera el millón de dólares.

El problema se originó en 2020 bajo la directiva de Lucía Vallecilla, cuando un convenio de pago con el IESS no se cumplió. Desde junio de 2023, el IESS ejecutó una orden de remate, y aunque la actual dirigencia ha intentado cubrir cuotas, la deuda persiste. La reciente derrota 1-2 ante Barcelona SC en la Liga Pro, sumada a la amenaza del cuadrangular de descenso, agudiza la preocupación de la hinchada.