El brasileño Robinho, ex jugador del Real Madrid, fue condenado a nueve años de cárcel por un caso de violación.

La exestrella del fútbol Robinho acaba de cumplir su primer año dentro de la penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado P2 de Tremembé, en el estado de San Paulo, conocida como “la cárcel de los famosos”.

Allí cumple su sentencia de nueve años de prisión tras ser hallado culpable de una violación grupal, registrada en enero de 2013 en una discoteca de Milán, Italia.

Robson de Souza, el nombre real del ex jugador, fue hallado culpable junto a otros cinco hombres de violar a una mujer albanesa de 22 años.

La sentencia original data de 201. Sin embargo, el proceso se resolvió finalmente en Brasil luego de que el país se negara a extraditar al atacante , al ser ciudadano brasileño. Su entrada en prisión se dio el 20 de marzo de 2024.

La vida de Robinho en prisión

Con un año como preso, Robinho intenta reducir su condena a través de la buena conducta, mientras que sus abogados trabajan en el proceso legal.

Su abogado, Mario Rosso, dijo al diario inglés Daily Mail que el deportista “se mantiene ocupado” y que “es un prisionero ejemplar”.

De hecho, completó un curso de 600 horas de electrónica y trabaja reparando radios y televisores, con lo que puede reducir su condena un día por cada 12 horas de trabajo. Esto de acuerdo con el régimen penal brasileño.

Además, Robinho participa en el club de lectura, realiza tareas de jardinería y finalizó los diez módulos de un curso sobre trabajo y ciudadanía. También entretiene a otros reclusos con su habilidad para el fútbol, pidiendo prestado calzado deportivo a los demás internos para poder jugar.

También se conoció que exfutbolista se encuentra en una celda de 8 metros cuadrados en compañía de otro recluso, de 22 años e involucrado en un caso por inducir al suicidio o automutilación a alguien.

Niega que haya sido un abuso

A lo largo del mediático caso, Robinho no negó haberse involucrado con la víctima. Sin embargo, descartó que el encuentro haya sido una violación.

“Nunca lo negué. Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso. Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, después de eso me fui a casa. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa…. Nunca lo negué”, explicó en su momento.

A lo largo de su carrera, el brasileño vivió momentos de gloria y éxito en clubes famoso como Santos de Brasil, Manchester City de Inglraterra, Real Madrid de España y AC Milan de Italia.