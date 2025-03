Compártelo con tus amigos:

Luis Zubeldía, técnico de São Paulo, y el defensor Robert Arboleda cuestionaron el VAR tras un penal polémico que dejó al equipo fuera de la final del Paulista ante Palmeiras.

São Paulo quedó eliminado del Campeonato Paulista el pasado lunes 10 de marzo de 2025, tras perder 1-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque, cuando un penal señalado por el árbitro Flávio Rodrigues de Souza, no revisado por el VAR, desató críticas de Luis Zubeldía, entrenador del equipo , y Robert Arboleda, zaguero involucrado en la jugada, quienes consideran injusta la decisión que definió el partido.

El encuentro, correspondiente a las semifinales del torneo estadual, tuvo como momento clave una jugada en el segundo tiempo. Robert Arboleda, defensor ecuatoriano de São Paulo, intentó interceptar un avance de Vitor Roque, delantero de Palmeiras, dentro del área. El árbitro marcó penal, decisión que el VAR no revisó, permitiendo a Palmeiras anotar el único gol del partido. São Paulo, dirigido por Luis Zubeldía, no logró remontar a pesar de los ajustes tácticos posteriores.

Las declaraciones de Zubeldía y Arboleda

Tras el partido, Luis Zubeldía expresó su frustración en conferencia de prensa: “Es una vergüenza que el VAR no intervenga en un lance tan decisivo”. El técnico argentino señaló que la tecnología debería garantizar precisión en jugadas críticas. “Termina arruinando el trabajo de los jugadores, el trabajo de los directivos, del presidente, de todos, sin mencionar el personal, por una acción que ya no puede suceder hoy, que sucedió antes. No tenía la tecnología, hoy no puede pasar, lo que pasó en ese juego con esa acción en particular fue una vergüenza”, indicó el DT.

Por su parte, Robert Arboleda afirmó: “Recogí la pierna, no fue penal. Vitor Roque se dejó caer”. El defensor ecuatoriano también publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Felicitaciones. Lograron lo que tanto querían. Se acabó el respeto al más grande de Brasil pero Dios está en control de todo”, fueron las palabras, con aplausos irónicos, del central de 33 años.

Robert Arboleda puso un mensaje en sus redes sociales

Zubeldía con Arboleda coincidieron en que la decisión arbitral condicionó el resultado y la eliminación del Tricolor Paulista.

El Campeonato Paulista, uno de los torneos estaduales más prestigiosos de Brasil, enfrentó este año a São Paulo y Palmeiras en una semifinal cargada de tensión. Palmeiras, vigente campeón, avanzó a su sexta final consecutiva, mientras São Paulo envió un oficio a la Federación Paulista de Fútbol para protestar por la actuación arbitral. La falta de intervención del VAR en el penal ha reavivado el debate sobre su uso en el fútbol brasileño.

Julio Moreira V.