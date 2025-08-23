Brasil: Jair Bolsonaro niega plan de asilo en Argentina y pide revocar arresto domiciliario

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones de planear abandonar Brasil tras hallarse un supuesto documento de asilo político.

Confiscan teléfono del ex presidente Bolsonaro

La Policía Federal confiscó el teléfono de Bolsonaro y encontró un borrador de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina, que nunca se concretó.

La defensa afirmó: “La autoridad policial sabe que para ordenar prisión preventiva debe existir un hecho contemporáneo. Solo cuentan con un borrador antiguo enviado por un tercero”.

Los abogados aseguraron que la supuesta solicitud de asilo “no se materializó” y exigieron la revocación inmediata del arresto domiciliario impuesto contra el exmandatario.

Piden que se resuelva un amparo pendiente

El equipo legal solicitó además que, si no se levanta la medida, se resuelva “con urgencia” el recurso de amparo presentado el 6 de agosto. Según los abogados, Bolsonaro respetó todas las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de Brasil y de utilizar redes sociales, dictadas por el STF.

El juez Alexandre de Moraes dio 48 horas a la defensa para explicar el hallazgo del documento en el teléfono móvil del expresidente desde 2024.

De Moraes, relator del caso, argumentó que existe un “comprobado riesgo de fuga” y señaló los “reiterados incumplimientos” de Bolsonaro a las medidas judiciales impuestas.

El caso de supuesto golpe de Estado

Bolsonaro, bajo arresto domiciliario desde comienzos de agosto, fue imputado junto a su hijo Eduardo Bolsonaro por intentar obstaculizar la investigación por golpe de Estado.

La Policía Federal acusó a Eduardo de promover en Washington represalias contra el Gobierno brasileño, con una supuesta financiación de USD 300.000 para campañas en Estados Unidos.

El informe sostiene que Bolsonaro consideró pedir asilo político en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, al denunciar persecución por supuestos “delitos de carácter político”.

La investigación busca determinar si la estrategia de Bolsonaro formó parte de un plan coordinado para entorpecer la causa judicial por golpe de Estado en Brasil.

Bolsonaro y su disputa con Lula da Silva

Jair Bolsonaro es un político de ultraderecha que gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Durante su mandato impulsó políticas conservadoras, enfrentó críticas por la pandemia y polarizó a la sociedad.

Tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió en su principal opositor. La rivalidad entre ambos marca la política brasileña, con un escenario cargado de tensiones y acusaciones cruzadas.

El caso legal contra Jair Bolsonaro

El caso judicial contra Bolsonaro se centra en su presunto papel en un golpe de Estado fallido. El proceso lo dirige el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). Este magistrado ha endurecido las medidas cautelares y acusa a Bolsonaro de representar un “riesgo de fuga”.

De Moraes también señala reiterados incumplimientos, como el uso indebido de redes sociales y contactos con aliados investigados. Su figura se ha convertido en el gran contrapeso judicial del expresidente.