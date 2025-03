Compártelo con tus amigos:

Gonzalo Plata, delantero ecuatoriano, explicó las razones detrás de su destacado desempeño en Flamengo, detallando sus estadísticas y los títulos obtenidos en Brasil en 2025.

Gonzalo Plata, futbolista ecuatoriano de 24 años, reveló las claves que le permitieron recuperar su nivel con Flamengo, equipo con el que ha disputado partidos clave. Además ha ganado trofeos desde su llegada en agosto de 2024, destacando su adaptación al fútbol brasileño como factor principal. “El grupo está haciendo todo lo que Filipe (Luís) nos pide y de la mejor manera. Tenemos que mejorar mucho, hacer muchos goles más”, apuntó Plata.

Plata ha expresado que su éxito se debe a la confianza del cuerpo técnico y a la intensidad del fútbol brasileño. El jugador, proveniente del Al-Sadd de Catar, se unió a Flamengo el 30 de agosto de 2024 y desde entonces ha consolidado su lugar en el equipo dirigido por Filipe Luís. Su aporte ha sido fundamental en la temporada 2025, tanto en goles como en asistencias.

Estadísticas destacadas en Flamengo

Según datos de SofascoreBR, Plata ha jugado 15 partidos en los últimos meses, 13 como titular, acumulando 3 goles y 3 asistencias. Además, lidera al equipo con 26 pases decisivos y registra 23 dribles exitosos, demostrando su habilidad en el ataque por la banda derecha. Su nota promedio en Sofascore es de 7.18, reflejando su consistencia en el Brasileirao y el Campeonato Carioca.

Plata ha levantado dos títulos con Flamengo, la Copa do Brasil en 2024, donde marcó un gol clave ante Atlético Mineiro. También la Supercopa de Brasil en febrero de 2025, participando en la jugada del segundo gol frente a Botafogo (3-1). Actualmente, el equipo está en camino de ganar el Estadual Carioca, tras vencer a Vasco da Gama en la semifinal el 8 de marzo de 2025. “Gracias a Dios pude hacer un buen partido (contra Vasco) y es por causa de Filipe (Luís), que siempre me da la confianza a mí y también les da confianza a los compañeros. Y eso me ayuda mucho a ser un mejor jugador”, reveló Plata.

El ecuatoriano destacó que los 1.500 minutos jugados en su primer año activaron una cláusula que llevó a Flamengo a adquirir el 100% de sus derechos deportivos por 3,9 millones de dólares. Este movimiento refuerza la apuesta del club por el joven atacante, quien también es visto como una pieza clave para el Mundial de Clubes 2025.

Julio Moreira V.