Brasil enfrentará a Chile y Bolivia sin Neymar y con Raphinha como líder

El técnico Carlo Ancelotti presentó el 25 de agosto de 2025 en Río de Janeiro la lista de 25 jugadores de Brasil para los partidos contra Chile y Bolivia el 4 y 9 de septiembre, en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, excluyendo a Neymar y a los madridistas, según la CBF, para probar nuevas opciones con la clasificación asegurada.

Una convocatoria con ausencias notables

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dio a conocer la lista de 25 convocados por Ancelotti para los duelos ante Chile el 4 de septiembre en el Maracanã y Bolivia el 9 de septiembre en El Alto. La nómina, anunciada en la sede de la CBF en Río de Janeiro, no incluye a Neymar Jr., debido a un edema en la coxa derecha, ni a los jugadores del Real Madrid: Vinícius Jr., Rodrygo Goes, Éder Militão y Endrick Felipe. Raphinha, del FC Barcelona, lidera el ataque junto a Gabriel Martinelli y Richarlison.

Ancelotti, en conferencia de prensa, explicó. “Neymar tuvo un problema menor la semana pasada, pero no necesitamos probarlo. Quiero conocer a otros jugadores que puedan ayudar a la selección”. Vinícius Jr. está suspendido por acumulación de amarillas para el duelo contra Chile, lo que influyó en su exclusión.

Composición del plantel y novedades

La lista incluye a Alisson Becker (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Hugo Souza (Corinthians) como porteros. En defensa, destacan Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo) y Fabrício Bruno (Cruzeiro). El mediocampo lo integran Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) y el joven Andrey Santos (Chelsea). En ataque, además de Raphinha, figuran Estêvão (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro) y Matheus Cunha (Manchester United).

CONVOCADOS! ✅ O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto. ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

El evento contó con la presencia del presidente de la CBF, Samir Xaud, y los vicepresidentes Ricardo Gluck Paul, Rubens Angelotti, Flávio Zveiter y José Vanildo, además de los presidentes de federaciones estaduales Evandro Carvalho (Pernambuco) y Netto Góes (Amapá).

Estrategia de Brasil para las Eliminatorias

Brasil, con 25 puntos y en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, ya aseguró su clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Los partidos contra Chile, el 4 de septiembre a las 19h30 en el Maracanã, y Bolivia, el 9 de septiembre a las 18h30 en El Alto (a 4100 metros de altitud), servirán para consolidar el estilo de Ancelotti y probar a jugadores menos habituales.

Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de 2025, dirigió a Brasil en un empate 0-0 contra Ecuador y una victoria 1-0 ante Paraguay. Su cuerpo técnico ha observado partidos del Brasileirão, Copa do Brasil y Libertadores para ampliar su conocimiento del fútbol local.

Contexto y próximos pasos de Brasil

La ausencia de Neymar, quien no juega con Brasil desde la derrota ante Uruguay en octubre de 2023 por una lesión en el ligamento cruzado, y la exclusión de los madridistas reflejan la intención de Ancelotti de experimentar. “Estos son los últimos juegos de la clasificación, y necesitamos hacerlos bien para preparar la Copa”, afirmó el técnico. Brasil también tiene programados amistosos contra Corea del Sur (10 de octubre) y Japón (14 de octubre) en la Copa Kirin.