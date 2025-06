Brad Pitt revela su lucha contra el alcoholismo y su experiencia en Alcohólicos Anónimos

Brad Pitt, estrella de Hollywood, compartió detalles sobre su experiencia en Alcohólicos Anónimos tras la separación de Angelina Jolie en 2016. El actor habló abiertamente en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, sobre cómo este grupo de apoyo marcó un antes y un después en su vida. “Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble”, declaró Pitt, resaltando la importancia de encontrar apoyo en personas con historias similares a la suya.

El protagonista de F1: La película describió el ambiente de Alcohólicos Anónimos como “un grupo de hombres increíbles compartiendo sus experiencias, sus debilidades, sus tropiezos, sus deseos, sus dolores, y con mucho humor”. Para Pitt, esta fue una “experiencia realmente especial” que le permitió abrirse y enfrentar uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Brad Pitt y su proceso de recuperación

Durante la entrevista, Brad Pitt confesó que al llegar a Alcohólicos Anónimos se encontraba “prácticamente de rodillas” y muy abierto a probar cualquier cosa que le propusieran. “Fue un momento difícil. Necesitaba reiniciarme. Necesitaba despertar en algunos aspectos y significó mucho para mí”, explicó el actor, quien reconoció que la terapia y las reuniones de AA se convirtieron en un espacio seguro y necesario para su recuperación.

El actor admitió que, al principio, sentía nerviosismo y timidez al unirse al grupo, pero pronto encontró en la honestidad de los demás miembros una fuente de inspiración.

Responsabilidad y transformación personal

Brad Pitt destacó la importancia de asumir la responsabilidad de sus acciones durante este periodo. “Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión: ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?”, reflexionó el actor, mostrando su compromiso con el cambio personal y la prevención de recaídas.

El actor también compartió que asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos se volvió algo que esperaba con ilusión. “Se convirtieron en algo que esperaba con ganas”, afirmó Pitt, quien además se mostró muy abierto al comenzar terapia. “Cuando empecé, era como: ‘Y hice esto, y también hice aquello…’”, describiendo su actitud como “desesperada”, pero también como el inicio de un proceso liberador.

El impacto positivo de Alcohólicos Anónimos en su vida

Pitt ya había hablado públicamente sobre su paso por Alcohólicos Anónimos en 2019, cuando reveló que asistir a estas reuniones le permitió “exponer los lados feos de uno mismo”, algo que describió como “muy liberador”. “Hay un gran valor en eso”, aseguró el actor, quien considera que la honestidad y el apoyo mutuo son claves para la recuperación de cualquier adicción.

Actualmente, Brad Pitt mantiene una relación estable con Ines de Ramon, ejecutiva del sector joyero, lo que indica que ha logrado reconstruir aspectos importantes de su vida personal tras superar una etapa difícil.