Brad Pitt lamenta no haber vivido una experiencia homosexual

El actor Brad Pitt, de 61 años, ofreció una mirada íntima a su vida personal durante una entrevista en el pódcast Armchair Expert con Dax Shepard, revelando que nunca tuvo una experiencia homosexual y reflexionando sobre su proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos tras su separación de Angelina Jolie.

Brad Pitt y las experiencias homosexuales

Durante la conversación con el anfitrión Dax Shepard, el actor de F1: The Movie sorprendió al mencionar que nunca ha tenido una experiencia homosexual. “Nunca he tenido una experiencia gay. Creo que me perdí esa ventana”, dijo entre risas.

Además, bromeó con Shepard al añadir que, de tenerla, él no sería su elección, sino que estaría en el “puesto 14 o 15” de su lista hipotética. Ante ello, el presentador respondió con humor: “No quiero presumir, pero tendrías que prepararte para mí. Empieza con algo más básico”. Este intercambio añadió un toque ligero a la charla, aunque Pitt también tocó temas serios.

Un proceso de recuperación personal

El actor habló abiertamente sobre su ingreso a Alcohólicos Anónimos tras su separación de Angelina Jolie en 2016, un periodo que describió como “particularmente difícil”. “Estaba prácticamente de rodillas”, confesó Pitt, explicando que necesitaba “reiniciar” su vida.

Según documentos judiciales, su lucha con el alcohol fue un factor en la ruptura de su matrimonio. Pitt asistió a reuniones de AA durante un año y medio, donde encontró un espacio seguro para compartir sus experiencias.

“Fue increíble ver a hombres compartir sus errores, deseos y dolores con mucho humor”, señaló Pitt sobre las reuniones de AA.

Destacó que la honestidad de los participantes le permitió ser más abierto. “Me dio permiso para salir al borde y ver qué pasaba. Terminé amándolo”, agregó. Shepard, quien también asistió a esas reuniones, elogió la actitud del famoso actor, describiéndolo como “insanamente amable” por aprenderse los nombres de todos los presentes y conectar con ellos.

La vida y carrera de Brad Pitt

Brad Pitt, nacido el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, tiene más de tres décadas de carrera en Hollywood. Criado en un entorno conservador, Pitt se mudó a Los Ángeles para perseguir la actuación, logrando fama con Thelma & Louise (1991). Protagonizó éxitos como Fight Club (1999), Ocean’s Eleven (2001) y Once Upon a Time in Hollywood (2019), ganando un Óscar como actor de reparto.

En lo personal, Pitt estuvo casado con Jennifer Aniston (2000-2005) y Angelina Jolie (2014-2016), con quien tiene seis hijos. Tras su divorcio con Jolie, enfrentó problemas con el alcohol, superados en Alcohólicos Anónimos. Actualmente, mantiene una relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramon, de 32 años, con quien apareció en la premiere de F1: The Movie en Londres el pasado 23 de junio,