Botafogo de Cristhian Loor derrota al Seattle Sounders; hubo empate sin goles en el Palmeiras-Oporto del Mundial

El Botafogo brasileño, rival del Atlético de Madrid en su Grupo B del Mundial de Clubes que se está disputando en los Estados Unidos, sumó este domingo 15 de junio su primera victoria al imponerse con trabajo por 2-1 al Seattle Sounders estadounidense, mientras que el Palmeiras brasileño y el Porto portugués empataron sin goles con protagonismo para el guardameta de los ‘Dragones’.

Tras la goleada del Paris Saint-Germain francés ante el Atlético de Madrid (4-0), el Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, se deshizo del Seattle Sounders de forma ajustada después de haber sido superior en los primeros 45 minutos, y tener que aguantar la reacción final del conjunto de la Major League Soccer.

El equipo sudamericano se marchó al descanso con una óptima ventaja de 2-0. Esto gracias a sendos cabezazos de Jair Cunha y de Igor Jesus, este último cuando su rival buscaba irse con una desventaja mínima a los vestuarios. Pero tras el descanso, los Sounders salieron más ambiciosos y fueron los que mejores ocasiones tuvieron, obteniendo el premio del gol de Cristian Roldán a falta de un cuarto de hora.

A partir de ahí, el Botafogo sufrió ante el empuje del conjunto estadounidense, apoyado por su público. Pero, logró aguantar el marcador para meter más presión a un Atlético de Madrid con el que parece que se jugará el billete para los octavos de final del torneo.

GOL HISTÓRICO, JAIR! 🔥⚽️

O primeiro do nosso zagueiro com a #GloriosaCamisa também é o primeiro gol de um time da América na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

pic.twitter.com/Oz2U1nqtR3

