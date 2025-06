Bolivia recibe a Chile en el estadio El Alto en duelo clave por el repechaje

La Selección de Bolivia enfrentará a Chile este martes 10 de junio de 2025 a las 15h00 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con ambos equipos urgidos de puntos para alcanzar el repechaje.

La Verde, dirigida por Óscar Villegas, llega al encuentro con 14 puntos en el octavo puesto de la tabla, tras caer 2-0 ante Venezuela en la fecha anterior. Chile, bajo el mando de Ricardo Gareca, está en una situación más crítica, último con 10 puntos tras perder 0-1 frente a Argentina. Con solo tres jornadas restantes, ambos equipos necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por el repechaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Bolivia apuesta por la altura y la juventud

El conjunto boliviano, conocido como La Verde, buscará aprovechar los 4.100 metros de altitud de El Alto, una ventaja geográfica que históricamente dificulta el rendimiento de los equipos visitantes. Villegas alineará un esquema ofensivo 4-3-3, liderado por jóvenes talentos como Lucas Chávez, Moisés Paniagua y Miguel Terceros.

La probable formación incluye a Guillermo Viscarra en el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Fernández en defensa; Héctor Cuéllar, Ervin Vaca y Miguel Terceros en el mediocampo; y Moisés Paniagua, Lucas Chávez y Gabriel Villamil en el ataque.

Villegas expresó confianza en su equipo: “Nuestro trabajo es ganarle de local a Chile. Vamos a ser fuertes en casa”. El técnico destacó la necesidad de sumar al menos seis puntos en las tres fechas restantes para aspirar al repechaje, donde el séptimo clasificado buscará un cupo adicional al Mundial.

Chile, al borde del abismo

La Roja, dirigida por Ricardo Gareca, enfrenta un panorama complicado. Con solo 10 puntos en 15 fechas, una derrota en El Alto podría significar la eliminación definitiva de sus chances de clasificar al Mundial 2026. Chile no contará con Alexander Aravena, baja por lesión, pero confía en la experiencia de Alexis Sánchez y el talento de Darío Osorio.

La alineación probable incluye a Brayan Cortés en el arco; Gabriel Suazo, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Felipe Loyola en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en el mediocampo; y Alexis Sánchez, Darío Osorio y Lucas Cepeda en el ataque.

Gareca reconoció la presión: “Es una situación tensa que no me gusta vivir. Tengo enormes expectativas con Chile”. Sobre su continuidad, afirmó: “Si toca despedirse, somos agradecidos. Las críticas se justifican cuando los resultados no se dan”.

Un historial que favorece a Chile

En el historial reciente, Chile ha dominado los enfrentamientos con Bolivia, con 33 victorias en 48 partidos oficiales, frente a 7 triunfos bolivianos y 8 empates. Sin embargo, Bolivia logró una histórica victoria 2-1 en Santiago en septiembre de 2024, con goles de Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros, lo que alimenta las esperanzas de La Verde en este duelo. La altitud de El Alto, sin embargo, será un factor determinante, ya que Chile ha sufrido en partidos disputados a más de 4.000 metros de altura.

Eliminatorias con seis cupos directos y un repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas otorgan seis cupos directos al Mundial 2026 y un séptimo puesto para el repechaje. Argentina ya aseguró su clasificación con 34 puntos, mientras que Colombia, con 21 puntos, está en el sexto lugar, el último de acceso directo. Bolivia, con 14 puntos, y Chile, con 10 puntos, compiten con Perú (11 puntos) y Venezuela (20 puntos) por el codiciado puesto de repechaje. Una victoria boliviana podría igualarlos con Venezuela, mientras que Chile necesita sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación.

Transmisión y detalles del encuentro

El partido será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, con Christian Ferreyra en el VAR, y se disputará en el Estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto), con capacidad para 25.000 espectadores. En Bolivia, el encuentro será transmitido por FútbolCanal y Tigo Sports, mientras que en Chile se podrá ver por Chilevisión, Paramount+ y ESPN.

Expectativas en El Alto por Bolivia y Chile

Ambos equipos llegan con realidades opuestas pero con la misma urgencia. Bolivia confía en su fortaleza en la altura y en su joven generación para dar un paso hacia el repechaje. Chile, por su parte, apuesta por la experiencia de sus figuras para evitar una eliminación que pondría en duda el proceso de Gareca. El resultado de este duelo será decisivo para el futuro de ambas selecciones en las Eliminatorias Sudamericanas.