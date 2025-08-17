Bolivia: Novedades durante las primeras horas de las elecciones presidenciales, se registró una explosión cerca del recinto de Andrónico Rodríguez

Una explosión se registró cerca del centro de votación del candidato Andrónico Rodríguez en el Trópico de Cochabamba, durante las elecciones presidenciales en Bolivia en este domingo 17 de agosto. El líder del Senado y aspirante de Alianza Popular tenía previsto sufragar en el lugar. Las autoridades reportaron el incidente, pero no hubo heridos ni daños materiales. La jornada electoral, que definirá al próximo presidente, vicepresidente y legisladores, se desarrolla en un contexto de tensión.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó el suceso en una entrevista con el medio Unitel. La Policía Nacional acudió al lugar para investigar. La explosión ocurrió en las inmediaciones del recinto Jose Carrasco Technical and Humanistic School en Entre Ríos, minutos después de iniciada la votación. Arraya aseguró que el proceso electoral continúa con normalidad en la zona.

Detalles del incidente en Cochabamba

La explosión se produjo en las primeras horas de la mañana, cerca del lugar donde el candidato Andrónico Rodríguez debía emitir su voto. La viceministra Arraya informó que los agentes trabajan para identificar el origen del artefacto explosivo. No se han revelado detalles sobre su naturaleza o posibles responsables. Las autoridades descartaron afectaciones al centro electoral y confirmaron que las mesas de votación operan sin interrupciones.

El incidente generó preocupación en el Trópico de Cochabamba, una región clave para Rodríguez y su base política. El candidato, que lidera las encuestas entre los contendientes de izquierda, no ha emitido declaraciones sobre el hecho. Mientras tanto, la Policía reforzó la seguridad en el área para garantizar la continuidad del proceso.

Otras novedades en la jornada electoral de Bolivia

En otro desarrollo, el expresidente Evo Morales anuló su voto, como había anunciado previamente. Tras sufragar, Morales acusó al Gobierno de Luis Arce de planear un fraude para favorecer al candidato oficialista, Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo (MAS). Morales cuestionó el cambio del alto mando militar a pocos días de las elecciones, calificándolo de sospechoso.

Elecciones presidenciales en un ambiente tenso

Las elecciones en Bolivia se desarrollan en un ambiente polarizado. La exclusión de Evo Morales como candidato, por restricciones constitucionales, ha generado protestas de sus seguidores. Andrónico Rodríguez, exaliado de Morales, compite con Alianza Popular tras romper con el MAS. Las encuestas muestran un escenario fragmentado, con Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga liderando entre los candidatos de derecha. Si ningún candidato obtiene más del 50% o el 40% con una ventaja de 10 puntos, habrá una segunda vuelta el próximo domingo 19 de octubre.

El Tribunal Supremo Electoral reporta que las votaciones avanzan sin mayores incidentes en la mayoría de los centros. Los bolivianos elegirán autoridades para el periodo 2025-2030, en un proceso clave para el futuro político y económico del país.