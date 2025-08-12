Bolivia establece paridad de género obligatoria en candidaturas presidenciales desde 2030

El Tribunal Constitucional de Bolivia anunció este 11 de agosto un fallo que obliga a aplicar la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia a partir de las elecciones de 2030. La medida, que busca garantizar la igualdad en el poder político, no afectará los comicios del 17 de agosto de 2025.

Se promueve la igualdad y el principio de paridad

La decisión fue comunicada por el magistrado Yvan Espada, en representación del Tribunal Constitucional de Bolivia. “Si la candidatura a la Presidencia es de un varón, la Vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, y viceversa”, explicó Espada en una declaración pública. El fallo se fundamenta en artículos de la Constitución boliviana que promueven la igualdad, la no discriminación y el principio de paridad en la participación política.

“Estamos reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político”, afirmó Espada. La decisión responde a una solicitud del diputado Israel Huatari, quien pidió extender la paridad, ya aplicada en la Asamblea Legislativa, al binomio presidencial. Sin embargo, el Tribunal aclaró que el requisito no se implementará en las elecciones del 17 de agosto de 2025, con una posible segunda vuelta el 19 de octubre, para no interferir en el proceso electoral en curso.

Una medida que ha garantizado mayor presencia femenina