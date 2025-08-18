Bloque de Seguridad interviene tras actos de vandalismo que causan temor en institución educativa en Santo Domingo

El lunes 18 de agosto, padres de familia acudieron a una unidad educativa ubicada en Santo Domingo, para retirar a sus hijos, principalmente los más pequeños, por temor en la institución educativa. La acción se produjo tras actos de vandalismo ocurridos el fin de semana, cuando sujetos ingresaron al establecimiento, sustrajeron objetos y dejaron grafitis y un arma blanca.

Temor en institución educativa: Actuación policial inmediata

El mayor Carlos Acurio Zambrano, jefe de operaciones del Distrito Oeste, informó que se activaron de inmediato unidades de Dinapen y preventivas para garantizar seguridad. Se inspeccionó el aula donde se encontró un grafiti con la letra “R”, presuntamente asociada a un grupo delictivo.

Se implementaron medidas preventivas, incluyendo la activación de botones de seguridad y patrullaje constante con tres motorizados, que permanecerán en la institución durante el ingreso y salida de los estudiantes.

El oficial aclaró que, hasta el momento, no se han registrado novedades similares en otras unidades educativas del distrito, aunque se mantiene un dispositivo con 48 servidores policiales en distintos establecimientos para reforzar la seguridad.

Preocupación de los padres y la comunidad

Los padres manifestaron preocupación por la falta de seguridad y la funcionalidad limitada de las cámaras de vigilancia. Esto, debido a la ausencia de internet de calidad. Un padre expresó: “la preocupación nos acompaña todo el día; cualquier incidente puede pasar de un momento a otro, especialmente con menores de edad”.

El hecho provocó que los padres decidieran retirar a sus hijos temporalmente, principalmente los más pequeños, mientras las autoridades establecen protocolos de seguridad más estrictos. La comunidad educativa destacó la necesidad de reforzar la vigilancia en los ingresos y salidas. Además, se pide mejorar el sistema de cámaras y comunicación con la Policía.

Contexto de seguridad y antecedentes

Se señaló que los incidentes de seguridad en instituciones educativas no son recientes, sino que forman parte de un contexto de largo plazo que requiere prevención. La Policía ha mantenido operativos de control y monitoreo en distintas unidades, buscando reducir riesgos y garantizar la protección de los estudiantes.

Según fuentes oficiales, el establecimiento educativo afectado ya cuenta con protocolos de seguridad internos, pero la coordinación con la Policía busca reforzar las medidas y prevenir futuros incidentes.

Temor en institución educativa: Testimonios y seguimiento policial

La Policía continúa con las actuaciones preventivas y el análisis de los grafitis y objetos encontrados. Los padres y miembros de la comunidad esperan que las autoridades establezcan medidas duraderas. Esto, para que garanticen seguridad y tranquilidad, mientras la investigación policial sigue su curso (31).