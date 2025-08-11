Blackburn Rovers interesado en el ecuatoriano John Yeboah para reforzar su ataque

El extremo ecuatoriano John Yeboah, que milita en el Venezia FC, es pretendido por Blackburn Rovers, club de la Sky Bet Championship de Inglaterra. Las negociaciones, aún en etapa inicial, buscan fortalecer el ataque del equipo inglés de cara a la temporada 2025/2026 para potenciar su lucha por el ascenso.

El interés de Blackburn Rovers por Yeboah, de 25 años, surge tras su destacado desempeño con el Venezia FC en la Serie B italiana. Según reportes de Bolavip, el club inglés ve en el extremo ecuatoriano una opción para reforzar su delantera, gracias a su velocidad, capacidad de regate y versatilidad en el ataque. Yeboah, nacido en Hamburgo, Alemania, y con contrato hasta junio de 2028 con Venezia, tiene un valor de mercado de 3,2 millones de dólares, según Transfermarkt.

Desempeño en la temporada pasada

En la temporada 2024/2025, Yeboah participó en 33 partidos con el Venezia en la Serie A, donde anotó 1 gol y dio 1 asistencia, sumando 1213 minutos de juego. A pesar de sus esfuerzos, el club italiano descendió a la Serie B tras perder 3-2 ante Juventus en la última jornada. Actualmente, el jugador es titular en la pretemporada del Venezia, portando el dorsal 10.

Las negociaciones entre Blackburn Rovers y Venezia están en una fase preliminar, y cualquier transferencia requeriría el pago de una suma, aunque no se espera que sea elevada debido al valor de mercado del jugador. El interés del club inglés se alinea con su objetivo de fortalecer la plantilla bajo la dirección de Valérien Ismaël, tras quedar séptimos en la Sky Bet Championship 2024/25, cerca de los playoffs.

Trayectoria de Yeboah y su impacto

John Yeboah, quien representa a la Selección de Ecuador, ha disputado 14 partidos con la Tricolor, marcando 2 goles. Su participación es clave de cara al Mundial 2026, donde busca asegurar un puesto bajo la dirección de Sebastián Beccacece. Antes de llegar al Venezia en agosto de 2024 por 2,5 millones de euros desde el Raków Częstochowa, Yeboah jugó en clubes como Willem II (Países Bajos) y Śląsk Wrocław (Polonia), donde destacó con 13 goles y 2 asistencias en 36 partidos en la temporada 2022/23.

El ecuatoriano, conocido por su polivalencia como extremo o mediocampista ofensivo, se adapta a diferentes estilos de juego, una cualidad que Blackburn Rovers valora para su esquema táctico. Su experiencia en ligas competitivas como la Eredivisie, Ekstraklasa y Serie A lo convierte en un candidato atractivo para el fútbol inglés.

El interés de Blackburn se suma a los movimientos del club en el mercado de verano, que incluyen los fichajes de Dion de Neve, Sidnei Tavares, Ryan Alebiosu y Sean McLoughlin, con un gasto total de 3,3 millones de dólares. El equipo busca reforzar su plantilla para competir por el ascenso a la Premier League en la temporada 2025/2026.

Contexto del Blackburn Rovers y su ambición

Blackburn Rovers, campeón de la Premier League en 1994/1995 bajo la dirección de Kenny Dalglish, lleva años en la Sky Bet Championship, la segunda división inglesa. Su último título liguero marcó el tercero en su historia, pero desde entonces no ha regresado a la élite. La temporada 2025/2026 comenzará con un partido contra West Bromwich Albion el 9 de agosto, y el club espera contar con refuerzos como Yeboah para potenciar su ataque.

El interés por Yeboah también refleja la estrategia de Blackburn de buscar jugadores jóvenes con proyección internacional. La posible llegada del ecuatoriano podría aportar frescura al equipo, que perdió a jugadores clave como Tyrhys Dolan, Andreas Weimann y Danny Batth al finalizar sus contratos en el verano de 2025.

El Mundial 2026 como motivación

Para Yeboah, un traspaso a Inglaterra representaría una oportunidad de ganar minutos y visibilidad de cara al Mundial 2026. Varios jugadores ecuatorianos buscan regularidad en clubes europeos para asegurar su convocatoria con la Selección de Ecuador, que competirá en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.