Bingo, descuentos y baile: Así celebra el CC1 sus dos años en Portoviejo

El Centro Comercial 1 (CC1) de Portoviejo, Ecuador, celebrará su segundo aniversario este 9 de agosto de 2025 con una serie de actividades que incluyen una sesión solemne, un bingo familiar, un show infantil y un festival bailable, para agradecer el respaldo de los portovejenses y manabitas, según informó el Comité de Gestión de los comerciantes.

Una agenda diversa para celebrar en Portoviejo

A las 10h00 del sábado 9 de agosto, el CC1 iniciará su programación conmemorativa en sus instalaciones ubicadas en Portoviejo, capital de Manabí. A las 11h00, los visitantes disfrutarán de un show infantil protagonizado por el Tío Yoyo, dirigido a las familias que asistan al centro comercial. Posteriormente, a las 13h00, se llevará a cabo un bingo familiar con premios atractivos, según indicó Johnny Galarza, presidente del Comité de Gestión de los comerciantes del CC1.

Para participar en el bingo, los compradores deberán realizar compras en los locales del centro comercial y presentar la factura en las oficinas administrativas para canjearla por una tabla de bingo. Esta dinámica busca incentivar el consumo en los más de 400 locales que conforman el CC1, según datos oficiales del centro comercial.

Sesión solemne y cierre bailable

A las 16h00, se realizará una sesión solemne con la presencia de autoridades de Portocomercio y la Alcaldía de Portoviejo, quienes destacarán los logros del centro comercial en sus dos años de operaciones. La jornada culminará a las 17h30 con un festival bailable amenizado por la orquesta Contra Punto, que promete cerrar la celebración con un ambiente festivo.

Wilden Mesías, comerciante del CC1, resaltó que estos dos años han sido de “perseverancia y constancia” para los comerciantes, quienes han consolidado al centro comercial como un punto de referencia en Portoviejo. “Desde el principio ha sido un éxito, y seguimos adelante gracias al respaldo de los portovejenses y manabitas”, afirmó Mesías.

Promociones y desafíos pendientes del CC1 de Portoviejo

Como parte de la celebración, los locales del CC1 ofrecerán descuentos que van desde el 10% hasta el 25%, según confirmó Galarza. Estas promociones buscan atraer a más clientes y fortalecer la relación con la comunidad. Sin embargo, Mesías señaló que aún existen retos por superar, como la instalación de un cajero automático del Banco Pichincha, una mejora que los comerciantes esperan concretar próximamente.

El CC1, inaugurado en agosto de 2023, se ha posicionado como un espacio clave para el comercio en Portoviejo, atrayendo a miles de visitantes mensuales. Según el Comité de Gestión, el centro comercial ha registrado un crecimiento constante en ventas, impulsado por la diversidad de sus locales, que incluyen tiendas de ropa, tecnología, alimentos y servicios.

Invitación a la comunidad

Los comerciantes del CC1 extendieron una invitación a los ciudadanos de Portoviejo y Manabí para que participen en las actividades del sábado. “Agradecemos a todos los que nos han apoyado con sus compras y visitas. Los esperamos para que se unan a esta gran celebración”, expresó Mesías.

La agenda de actividades refleja el compromiso del CC1 con la comunidad, buscando no solo promover el comercio, sino también ofrecer un espacio de entretenimiento familiar. Los eventos están abiertos al público y no requieren costo de entrada, salvo las compras necesarias para participar en el bingo.