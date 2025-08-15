Billboard destaca el álbum Sobre la Roca de Nacho entre los 30 mejores de la música cristiana

La revista Billboard ha publicado su lista de los 30 mejores álbumes de la historia de la música cristiana, donde figura Sobre la Roca, de Nacho, como una de las producciones más influyentes. El disco, lanzado el 11 de abril de 2025, fusiona ritmos urbanos y caribeños con letras de fe, en lo que el artista denomina “alabanza tropical”.

Un reconocimiento internacional a Sobre la Roca

El reconocimiento de Billboard a Sobre la Roca refuerza la trayectoria musical de Nacho, quien con esta producción marca su debut en la música cristiana. El proyecto combina líricas de fe con sonidos modernos y frescos, una propuesta que conquistó al público y lo posicionó como una referencia dentro del género.

El álbum incluye temas como “Sobre la Roca”, “Albaré”, “Vino por Ti” y “Ale Ale Ale”, canciones que han logrado gran aceptación gracias a su energía, ritmo y mensaje inspirador.

Distribución y trabajo estratégico

La canción “Ale Ale Ale” fue distribuida por RR Entertainment, compañía que ha consolidado su papel en la proyección internacional de la música cristiana.

En este proceso fue clave la figura de Ronny Rodríguez, CEO del sello discográfico, quien trabajó como coordinador A&R, liderando la visión artística y estratégica de la producción. Además, Rodríguez compartió créditos como compositor, consolidando un proyecto que refleja tanto innovación como fidelidad a los valores de la música de fe.

Sobre la Roca, un álbum con identidad propia

Sobre la Roca no solo representa un paso importante en la carrera de Nacho, sino también una propuesta innovadora para la música cristiana contemporánea. El concepto de “alabanza tropical” integra géneros urbanos, reguetón y ritmos caribeños, generando un producto accesible para nuevas generaciones sin perder el contenido espiritual.

La producción fue enriquecida con colaboraciones de figuras prominentes del género cristiano urbano, como Funky, Jay Kalyl, Redimi2, Alex Zurdo, Manny Montes y Gilberto Daza. Estas participaciones diversifican el sonido del álbum y consolidan su carácter internacional.

Impacto cultural y espiritual

El reconocimiento de Billboard no solo destaca el valor musical del proyecto, sino también su impacto cultural y espiritual. En un género donde la tradición ha estado marcada por sonidos más clásicos, la propuesta de Nacho introduce un aire fresco que conecta con públicos más amplios.

El éxito del disco demuestra que la música cristiana puede adaptarse a las tendencias globales sin perder su esencia, alcanzando tanto a fieles de larga trayectoria como a nuevas audiencias.

Contexto de Billboard y su lista histórica

La inclusión de Sobre la Roca en la lista de Billboard se da junto a producciones consideradas históricas dentro de la música cristiana. La prestigiosa revista internacional evalúa factores como impacto cultural, calidad artística y relevancia en la industria, parámetros que consolidaron la presencia de Nacho en el ranking.

Este reconocimiento lo ubica entre proyectos que han marcado hitos en el género, confirmando que Sobre la Roca no solo es un álbum exitoso, sino también influyente en la evolución de la música cristiana contemporánea.

Nacho y su nuevo estilo de música

El álbum Sobre la Roca, de Nacho, se consolida como una de las producciones más relevantes de la música cristiana contemporánea. Su inclusión en la lista de Billboard de los 30 mejores álbumes del género es un reconocimiento al trabajo de artistas, productores y colaboradores que aportaron a su creación. Con un estilo innovador definido como “alabanza tropical”, el disco marca un antes y un después en la carrera de Nacho y en la proyección internacional de la música de fe.