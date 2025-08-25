COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Big Time Rush regresa a Latinoamérica con gira nostálgica en 2026

La preventa de boletos para el Fan Club inicia el 27 de agosto de 2025, mientras que la venta general arrancará el 29 de agosto a través de plataformas oficiales.
Big Time Rush enciende a fans con conciertos en México, Colombia y Perú
Big Time Rush enciende a fans con conciertos en México, Colombia y Perú
Big Time Rush enciende a fans con conciertos en México, Colombia y Perú
Big Time Rush enciende a fans con conciertos en México, Colombia y Perú

Kathya Mero

Redacción ED.

La boyband estadounidense Big Time Rush anunció su esperado regreso a Latinoamérica con su gira In Real Life Worldwide Tour, que incluye presentaciones en México, Colombia y Perú en febrero de 2026. Las fechas confirmadas son Guadalajara (17 de febrero), Monterrey (19 de febrero), Ciudad de México (21 de febrero), Bogotá (24 de febrero) y Lima (27 de febrero). La noticia, compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda, desató euforia entre los fans, quienes anticipan un espectáculo cargado de nostalgia inspirado en la serie de Nickelodeon que los catapultó a la fama.

La preventa de boletos para el Fan Club inicia el 27 de agosto de 2025, mientras que la venta general arrancará el 29 de agosto a través de plataformas oficiales. Aunque los recintos específicos aún no se confirman, se especula que en México podrían incluir espacios como el Auditorio Telmex en Guadalajara. 

Una gira que revive la magia de Nickelodeon

La gira In Real Life Worldwide Tour, producida por Live Nation, comenzó el 9 de julio de 2025 en Birmingham, Alabama, y recorrerá más de 50 ciudades en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. En Latinoamérica, la banda busca reconectar con su público a través de un espectáculo que combina sus grandes éxitos como “Boyfriend” y “Worldwide” con canciones nunca antes tocadas en vivo, extraídas de su serie emitida entre 2009 y 2013.

Además, el tour contará con la participación especial de Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, conocidos por sus roles como Jo Taylor y Gustavo Rocque en la serie. Esta incorporación refuerza el carácter nostálgico del espectáculo, diseñado para transportar a los fans al universo de Big Time Rush.

Un fenómeno que sigue vigente

Formada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos PenaVega, Big Time Rush se consolidó como un fenómeno global gracias a su serie en Nickelodeon y discos como BTR, Elevate y 24/Seven. La banda, que debutó en 2009, logró captar a una generación de fans, conocidos como Rushers, con su mezcla de pop y carisma.

Tras una pausa en 2014, la agrupación regresó en 2021, reavivando su popularidad con nueva música y giras. La In Real Life Worldwide Tour promete ser su proyecto más ambicioso, con elementos temáticos como la “Palm Woods VIP Lounge” en los paquetes VIP, que evocan escenarios icónicos de la serie.

Expectativa por más detalles

Los organizadores han instado a los fans a seguir las redes sociales de la banda y su sitio oficial para actualizaciones sobre recintos, precios de boletos y posibles fechas adicionales en otros países de Latinoamérica. La expectación crece, especialmente en México, donde la banda siempre ha tenido una conexión especial con su audiencia. Con esta gira, Big Time Rush no solo celebra su legado musical, sino que reafirma su relevancia entre nuevas generaciones y seguidores de siempre, consolidando su lugar en la cultura pop. 

