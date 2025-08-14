Besiktas, Anderlecht y Olimpija con ecuatorianos avanzan a playoffs de Conference League

Los clubes de los ecuatorianos Keny Arroyo, Nilson Angulo y Jordi Govea clasificaron a los playoffs de la UEFA Conference League este 14 de agosto de 2025 en distintos estadios de Europa, tras superar la tercera ronda clasificatoria, para avanzar hacia la fase de grupos del torneo.

Los equipos Besiktas, Anderlecht y Olimpija Ljubljana, con Keny Arroyo, Nilson Angulo y Jordi Govea respectivamente, superaron a sus rivales con marcadores globales contundentes.

Besiktas avanza con Arroyo

Besiktas de Turquía, con el ecuatoriano Keny Arroyo como titular, venció 3-2 a St. Patrick’s Athletic en el Tüpraş Stadium, Estambul, logrando un global de 7-3. Conor Carty (minuto 3, penal) y Ryan McLaughlin (minuto 34) adelantaron a los irlandeses, pero Demir Ege Tıknaz (minuto 43), Tammy Abraham (minuto 49) y João Mário (minuto 79) remontaron para Besiktas. Arroyo, de 19 años, jugó los primeros 45 minutos antes de ser sustituido por Ernest Muçi. Besiktas enfrentará a FC Lausanne-Sport en los playoffs, tras el triunfo de los suizos 5-1 en el global ante Astana.

Anderlecht clasifica con Angulo en la banca

Anderlecht de Bélgica, con Nilson Angulo como suplente, empató 1-1 con Sheriff Tiraspol en el Sheriff Stadium, Tiraspol, y avanzó con un global de 4-1. Nathan Saliba marcó para Anderlecht al minuto 72, mientras que Elijah Olaniyi Odede igualó al minuto 81 para los moldavos. Angulo, de 22 años, no ingresó al partido tras haber jugado 97 minutos y marcado un gol en la ida (3-0). Anderlecht se medirá a AEK Atenas en los playoffs, que superó a Aris Limassol con un global de 5-3.

Olimpija Ljubljana sin Govea

Olimpija Ljubljana de Eslovenia, sin Jordi Govea, derrotó 4-2 a KS Egnatia en el Elbasan Arena, Albania, en tiempo extra, logrando un global de 4-2 tras el empate 0-0 en la ida. Regi Lushkja anotó para Egnatia a los minutos 6 y 86, pero Veljko Jelenković (minuto 32), Antonio Marín (minuto 78), Ivan Durdov (minuto 99) y Álex Blanco (minuto 107) aseguraron el triunfo esloveno. Egnatia jugó con 10 hombres tras la expulsión de Mohammed Yahaya al minuto 81. Govea, de 25 años, no fue convocado para ninguno de los dos partidos. Olimpija enfrentará a Lincoln FC en los playoffs, que avanzó tras vencer 6-5 en penales a Noah.

Sparta Praga con Preciado

Sparta Praga, con Ángelo Preciado, superó a Ararat-Armenia con un global de 6-2 tras vencer 2-1 en el Estadio Republicano, Ereván. Preciado, de 27 años, ingresó al minuto 66 y asistió en el segundo gol de Ermal Krasniqi. Sparta Praga se enfrentará a Riga FC de Letonia en los playoffs, que eliminó a Baitar con un global de 4-3.

Conference League

La UEFA Conference League 2025/2026, en su tercera ronda clasificatoria, reúne a equipos de ligas medianas y grandes. Los ganadores de los playoffs, programados para el 21 y 28 de agosto, avanzarán a la fase de grupos, que inicia el 2 de octubre. Ecuador cuenta con una creciente presencia en Europa, con jugadores como Preciado, Arroyo, Angulo y Govea destacando en clubes de renombre.

Próximos Pasos

En los playoffs, Besiktas (Arroyo) enfrentará a FC Lausanne-Sport, Anderlecht (Angulo) a AEK Atenas, Olimpija Ljubljana (Govea) a Lincoln FC y Sparta Praga (Preciado) a Riga FC. Estos partidos definirán qué equipos acceden a la fase de grupos, un paso crucial para los ecuatorianos en su búsqueda de consolidarse en el fútbol europeo.