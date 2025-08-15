Brnien Ecclestone critica a Lewis Hamilton y sugiere su retiro de la Fórmula 1

Bernie Ecclestone, exmagnate de la Fórmula 1, arremetió contra el piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial. Esto tras sus recientes resultados decepcionantes con la escudería Ferrari. En una entrevista reciente, Ecclestone afirmó que Hamilton “se estaría engañando a sí mismo si sigue adelante” y sugirió que “debería retirarse ahora” para preservar su legado. Las declaraciones han generado controversia en la F1.

Ecclestone, de 94 años, quien dirigió la Fórmula 1 durante casi cuatro décadas, hizo estas afirmaciones en el contexto de la temporada 2025. Allí, Hamilton, de 40 años, ha enfrentado dificultades para adaptarse al monoplaza de Ferrari tras su llegada al equipo italiano este año. El piloto británico, que abandonó Mercedes tras doce temporadas, no ha logrado podios en las últimas cinco carreras.

Bernie Ecclestone no se guardó nada contra Hamilton

“Lewis es un competidor nato, pero el tiempo no perdona. Ferrari necesita resultados inmediatos, y él no los está entregando”, señaló Ecclestone en una entrevista con un medio británico. El exjefe de la F1 añadió que el deporte ha evolucionado y que Hamilton podría estar enfrentando el ocaso de su carrera. La transición de Hamilton a Ferrari fue una de las noticias más destacadas del automovilismo en el año 2024.

Sin embargo, los problemas de configuración del auto y la feroz competencia de equipos como Red Bull y McLaren han complicado su desempeño. Ferrari, que no gana un campeonato de constructores desde 2008, esperaba que Hamilton fuera la clave para recuperar el título. Fuentes cercanas al equipo italiano indicaron que, pese a los resultados, Hamilton mantiene el respaldo de la escudería.

Pilotos veteranos en el deporte automovilístico

El director del equipo, Fred Vasseur, afirmó recientemente que “Lewis sigue siendo un activo valioso y estamos trabajando en mejorar el coche para maximizar su potencial”. La carrera de Hamilton, con 103 victorias y 197 podios en Fórmula 1, es una de las más exitosas en la historia del deporte. Sin embargo, las palabras de Bernie Ecclestone han reavivado el debate sobre el retiro de pilotos veteranos en un deporte cada vez más exigente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Italia, será una oportunidad clave para que Hamilton responda a las críticas en la pista. Ferrari tiene varios años esperando celebrar el título de constructores lo que también mantiene en vilo a sus seguidores.