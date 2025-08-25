Belinda y Bad Bunny encienden el escenario en Puerto Rico con baile viral

La cantante mexicana Belinda sorprendió al público al aparecer en el concierto de Bad Bunny durante su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el pasado 24 de agosto. Durante la interpretación de “Perro Negro”, el reguetonero puertorriqueño dedicó un verso a Belinda, quien se encontraba en la zona VIP, generando una reacción eufórica entre los asistentes. Este encuentro se convirtió en uno de los momentos más destacados y virales del espectáculo, según videos compartidos en redes sociales.

La interacción ocurrió cuando Bad Bunny, de 31 años, cantó la línea “Que lo’ dejas loco, enchulao’, como Belinda” frente a la artista, acompañándola con un baile que desató aplausos y gritos del público. Belinda, visiblemente emocionada, tomó el micrófono y exclamó “¡Acho, PR es otra cosa!”, una frase icónica de la residencia que ha sido coreada por otras celebridades. Acompañada por la rapera dominicana Tokischa y el cantante Sebastián Yatra, la mexicana también disfrutó de temas como “Tití Me Preguntó”, sumándose al ambiente festivo.

Un encuentro con historia

La conexión entre Belinda y Bad Bunny no es nueva. En 2023, el puertorriqueño incluyó una mención a Belinda en “Perro Negro”, parte de su álbum Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana. En respuesta, Belinda lanzó en 2024 su sencillo “La Cuadrada” junto a Tito Double P, donde canta “Te estoy volviendo loco, como diría Benito”, en un guiño al cantante. Esta interacción previa añadió un contexto especial al momento, que los fans celebraron como un cruce esperado entre ambos artistas.

Tras el concierto, Belinda y Bad Bunny posaron juntos para fotos, donde ella lució el característico sombrero de palma del reguetonero. “Avísame cuando vengas a México”, le dijo la cantante al intérprete, según reportes de asistentes.

La química entre ambos desató especulaciones en redes sociales sobre una posible colaboración musical, aunque no hay anuncios oficiales al respecto.

Impacto de baile en redes sociales

Videos del momento se viralizaron rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacaron la energía de ambos artistas. La residencia de Bad Bunny, iniciada el 11 de julio, ha atraído a figuras como Ricky Martin, Penélope Cruz y LeBron James. El evento se ha consolidado como referente cultural de gran impacto en Puerto Rico,. Según datos locales se ha recaudado un estimado de 200 millones de dólares en beneficios turísticos. Belinda, quien celebró su cumpleaños 36 el pasado 15 de agosto, se encontraba en Puerto Rico tras compromisos profesionales.