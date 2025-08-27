Beer and Band Fest regresa a Manta con cerveza artesanal y música independiente

Manta se prepara para recibir la 34ª edición del Beer and Band Fest, un festival que ha conquistado a los amantes de la cerveza artesanal y la música independiente desde su inicio en 2019.

Organizado por José Eduardo Véliz Rosado, CEO del evento, esta celebración se llevará a cabo el sábado 30 de agosto en el Umiña Tennis Club. Será desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Por segundo año consecutivo en Manta, el festival promete una experiencia única que combina sabores innovadores y talento local.

Desde sus comienzos en la Loma de Crucita con solo dos marcas de cerveza, el Beer and Band Fest ha crecido exponencialmente. Según Rosado, en Manabí ya existen alrededor de 35 marcas de cerveza artesanal registradas. Sin embargo, a nivel nacional, el número supera las mil. Este crecimiento refleja el auge de la cultura cervecera en Ecuador, donde los consumidores buscan experiencias más allá de las cervezas industriales.

En esta edición, los asistentes podrán degustar 27 sabores distintos de nueve marcas, incluyendo propuestas locales y nacionales con estilos que van desde cervezas con notas de café y mango hasta sabores de maní y banana.

Un festival de cerveza que fomenta el emprendimiento

La entrada, con un costo de 10 dólares, permite a los asistentes adquirir vasos de 12 onzas por precios que oscilan entre 3 y 5 dólares. Este modelo accesible busca democratizar el acceso a la cerveza artesanal, permitiendo a los visitantes explorar una amplia variedad de estilos y combinaciones gastronómicas. Una cerveza artesanal puede acompañar desde carnes hasta ceviches. Además, el festival fomenta el emprendimiento, ya que, como destaca Rosado, detrás de cada cerveza hay un sueño, meses de prueba y error, y un esfuerzo por innovar.

Por otro lado, la música es un pilar fundamental del Beer and Band Fest. El evento dará espacio a artistas independientes como Sichi, considerado por Rosado como el máximo exponente de la música independiente en Manta, con cinco temas inéditos disponibles en plataformas como YouTube y Spotify. También se presentarán Rocket, una banda local de rock clásico, y Smoking Monkey Punk, que llega desde Guayaquil con un tributo a Panda y su propio repertorio. DJs animarán la noche hasta las 2 de la mañana, garantizando un ambiente festivo para los 600 asistentes esperados.

Guardias privados serán parte del evento

La seguridad del evento está garantizada por Wagner Security Group, bajo la coordinación de Bayber Bravo, jefe de operaciones de la compañía. Con un equipo de 8 a 10 guardias, se cubrirán entradas, salidas y rutas de evacuación, además de contar con el apoyo de la Policía Nacional. Este dispositivo asegura la tranquilidad de los asistentes, quienes podrán disfrutar del festival sin preocupaciones.

Las entradas están disponibles en webplan.com, con un aforo estimado de 600 personas, aunque podría ajustarse según la demanda.

El Beer and Band Fest no solo es una celebración de la cerveza y la música. También es una plataforma para visibilizar el talento y el emprendimiento local. Como señala Rosado, cada cerveza consumida es un apoyo directo a los pequeños productores que buscan posicionar sus marcas en el mercado nacional.