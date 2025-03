Compártelo con tus amigos:

La decisión del entrenador Sebastián Beccacece de alinear al juvenil Darwin Guagua en un partido clave de las Eliminatorias ha generado críticas de periodistas, aficionados y dirigentes, quienes cuestionan su elección.

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, se encuentra en el centro de la polémica tras alinear a Darwin Guagua, un jugador de 17 años sin debut en la primera división, en un partido crucial contra Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La decisión ha sido fuertemente criticada por varios analistas y dirigentes, quienes aseguran que fue un error estratégico.

Un debut controversial de Guagua

La inclusión de Darwin Guagua en el once titular de la selección de Ecuador sorprendió a muchos, especialmente debido a que el joven medio campista aún no ha jugado en la primera división de su club, Independiente del Valle. El debut se produjo desde el inicio en el enfrentamiento contra Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, que terminó en empate 0-0. Guagua, quien solo había sido convocado anteriormente como sparring, dejó que desear en su rendimiento, y su salida en el minuto 59, reemplazado por Janner Corozo, fue vista como un punto de inflexión en el partido. “Tras su salida, Ecuador recuperó el balón y mostró un mejor juego”, destacaron varios analistas deportivos.

Reacciones del entorno futbolístico

La decisión de Beccacece ha desencadenado una ola de críticas tanto de periodistas como de dirigentes. El periodista deportivo Andrés Ponce fue uno de los primeros en cuestionar la decisión, mencionando: “Si la inclusión de un chico de 17, que está debutando en el fútbol profesional en unas Eliminatorias, no es un Tubo de ensayo… ¿entonces, qué es?”. Las palabras de Ponce se refieren a una declaración previa del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, quien había afirmado que “la selección no es un tubo de ensayo”, destacando que el grupo ya estaba consolidado.

Por su parte, el analista Juan Fernando Laso criticó el enfoque conservador de Beccacece en el partido contra Chile. “Ecuador no jugó bien hoy. Estamos segundos, detrás de Argentina, y hay un mérito, nadie dice que no. Pero hoy, salimos a no perder”, señaló Laso. Para él, la inclusión de Guagua en el primer tiempo contribuyó a que Ecuador no pudiera asegurar una victoria.

Defensa de Beccacece a la alineación de Guagua

En defensa de su decisión, Sebastián Beccacece explicó que la inclusión de Guagua era parte de un proceso de renovación que viene llevando a cabo en la selección. “Es algo que fuimos haciendo a lo largo del proceso. En los ocho partidos que jugamos, seguimos buscando juventud y probando jugadores. Es importante para nosotros lo que vemos en la semana”, comentó el entrenador argentino. Asimismo, Beccacece reconoció la superioridad de Chile en la primera mitad del partido, pero destacó que la selección ecuatoriana no podía siempre dominar a sus rivales.

La controversia se extiende

El debate sobre la inclusión de Guagua también ha tocado fibras sensibles en el fútbol local. Los hinchas del Barcelona SC, equipo de Janner Corozo, acusaron al entrenador de utilizar al juvenil como una especie de revancha contra el club. Esto porque antes Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, también se mostró crítico con la convocatoria del jugador del Independiente del Valle.

Sebastián Decker, periodista deportivo ecuatoriano también cuestionó al entrenador de la selección de Ecuador: “Listo, profe Beccacece .Quiso hacer la de Bielsa con Mascherano e Isla. Como usted pidió, genuinamente no le atacamos sus valores, pero sí la elección incongruente y errónea que nos hizo jugar con uno menos por 45 minutos. No salió”. Decker dijo que hay que evitar estos “convocados express” y las suspicacias.

Pero más adelante Decker dijo que también hay que mirar lo positivo: “en la cancha, Ecuador sumó 5 puntos más que Uruguay, Brasil y Paraguay; 6 más que Colombia; y 11 más que Venezuela. Ya en frío y dejando polémicas a un lado, me quedo con eso. Estamos haciendo una gran eliminatoria, pese a los errores y lo injustificable”, precisó.

Los resultados de Ecuador más allá de la alineación de Guagua

Ecuador inició las eliminatorias con una desventaja de tres puntos debido a una sanción impuesta por el TAS por la alineación “indebida” de Byron Castillo en el ciclo anterior. La Tri se mantiene firme en el segundo lugar de la tabla. En la reciente doble fecha frente a Venezuela y Chile, la selección logró sumar 4 de 6 puntos posibles. Nuevamente destacó su solidez defensiva al conseguir su novena valla invicta en el torneo. Con tan solo cinco goles encajados en 14 partidos, Ecuador continúa consolidándose como una de las defensas más fuertes de las eliminatorias sudamericanas. Argentina es puntero y Chile colista.