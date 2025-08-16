Bayern Múnich conquista la Supercopa Franz Beckenbauer 2025 ante Stuttgart

Bayern Múnich derrotó 2-1 al VfB Stuttgart el 16 de agosto de 2025 en el MHPArena, Stuttgart, Alemania, conquistando la Supercopa Franz Beckenbauer 2025 con goles de Harry Kane y Luis Díaz para abrir la temporada con un título.

El partido, que marcó el debut oficial del colombiano Luis Díaz con el Bayern, fue el primer título oficial de la temporada alemana y el primero en llevar el nombre de Franz Beckenbauer, leyenda fallecida en enero de 2024.

El Bayern dominó desde el inicio con presión alta. A los 18 minutos, Harry Kane abrió el marcador con un disparo de derecha tras un rebote de un pase de Michael Olise que Luca Jaquez no pudo despejar. Stuttgart reaccionó tímidamente, con un remate de Deniz Undav al minuto 22, detenido por Manuel Neuer, y otro de Nick Woltemade al 24’, que exigió al portero bávaro.

En el segundo tiempo, las ocasiones disminuyeron. Kane tuvo una oportunidad al minuto 62, pero el portero Fabian Bredlow la contuvo. Stuttgart respondió con un disparo de Jamie Leweling al 74’, que Neuer desvió con una gran atajada. El Bayern sentenció al minuto 77, cuando Serge Gnabry centró tras un pase de Kane, y Luis Díaz marcó de cabeza su primer gol oficial con el club, tras su fichaje desde Liverpool por 87,8 millones de dólares.

Gol tardío de Stuttgart

En el tiempo añadido, Jamie Leweling descontó para Stuttgart con un cabezazo al minuto 93, pero el tiempo fue insuficiente para igualar. El árbitro Harm Osmers amonestó a Dayot Upamecano, Maximilian Mittelstädt, Michael Olise y Harry Kane durante el encuentro.

El Bayern celebró su undécima Supercopa, un récord en la competición. Stuttgart, que buscaba su segundo título tras ganar en 1992, se quedó corto pese al esfuerzo final. Díaz dedicó su gol a Diogo Jota, excompañero en Liverpool, fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico.

Contexto de la Supercopa

La Supercopa Franz Beckenbauer, antes conocida como DFL-Supercup, enfrenta al campeón de la Bundesliga y al ganador de la DFB-Pokal. Bayern, tras ganar la Bundesliga 2024/25, enfrentó a Stuttgart, vencedor de la DFB-Pokal tras derrotar 4-2 a Arminia Bielefeld. El torneo, rebautizado en honor a Franz Beckenbauer, se jugó por primera vez bajo este nombre en 2025. Bayern no ganaba la Supercopa desde 2022, mientras que Stuttgart perdió en penales ante Leverkusen en 2024.

Próximos desafíos

Bayern iniciará la Bundesliga 2025/26 el 22 de agosto ante RB Leipzig, que venció 4-2 a Sandhausen en la Copa de Alemania. Stuttgart comenzará su defensa del título copero el 26 de agosto contra Eintracht Braunschweig. Ambos equipos aplazaron sus partidos de la primera ronda de la DFB-Pokal debido a la Supercopa.

Impacto del título

La victoria posiciona al Bayern, dirigido por Vincent Kompany, como favorito para la Bundesliga, con un plantel reforzado por Luis Díaz, Jonathan Tah, y Michael Olise. Stuttgart, bajo el mando de Sebastian Hoeneß, mostró resistencia, pero las paradas de Manuel Neuer fueron decisivas. El debut goleador de Díaz genera expectativas para la temporada.