Barcelona ya tiene un acuerdo con este entrenador tras confirmarle la salida a Segundo Castillo

Barcelona SC decidió este jueves 12 de junio de 2025 separar a Segundo Alejandro Castillo de su cargo como director técnico del primer equipo. El entrenador ecuatoriano, quien asumió tras la salida de Ariel Holan, será reemplazado en los próximos días por un nuevo estratega. La decisión se toma luego de la reciente eliminación del cuadro torero en la Copa Libertadores.

El adiós del ‘Mortero’ Castillo

El ciclo de Segundo Castillo como entrenador principal del Ídolo del Astillero está por cerrarse. Aunque aún no se ha hecho oficial, el periodista Nicolás Rivera aseguró que el partido de este fin de semana frente a Manta FC será el último del exseleccionado nacional en el banquillo torero.

Castillo fue notificado por la directiva del club que no continuará al frente del equipo, tras una campaña que no logró cumplir con los objetivos internacionales. Su trabajo no pasó desapercibido, no solo por los resultados, sino por su imagen en el área técnica: trajes elegantes, porte firme y estilo propio, que se volvieron casi una marca registrada.

Según Rivera, el club le habría ofrecido la posibilidad de mantenerse vinculado en otra función dentro del equipo, en reconocimiento a su vínculo con la institución y su paso por la Selección Ecuatoriana. Esta información también fue confirmada por el reportero Christian Carrasco, otro de los comunicadores con buenas fuentes en el club amarillo.

¿Quién será el nuevo DT de Barcelona?

Aunque desde la directiva no se ha pronunciado ningún nombre de forma oficial, el periodista Nicolás Rivera adelantó que Ismael Rescalvo, actual entrenador de Deportes Tolima en Colombia, sería el elegido. El español, según el comunicador tendría un acuerdo verbal con la institución, aunque aún no logra resolver su salida del club colombiano. Eso impide su anuncio oficial, se aseguró.

La posibilidad de que Rescalvo tome el mando en Barcelona SC ha generado opiniones divididas entre la afición y el periodismo local. Su historial en Ecuador, particularmente con Emelec, ha sido motivo de controversia, dada la rivalidad directa entre ambos clubes guayaquileños. Además, hay comunicadores que indican que Rescalvo ha tenido pocos títulos.

Rescalvo: un regreso que genera ruido

Ismael Rescalvo Sánchez, español nacido en Valencia, conoce bien el fútbol ecuatoriano. Dirigió a Club Sport Emelec entre 2019 y 2022, donde no logró títulos locales y recibió duras críticas por su rendimiento. Antes de eso, también dirigió a Independiente del Valle en una etapa breve pero intensa.

El español acumuló experiencia en Sudamérica con clubes como Envigado e Independiente Medellín en Colombia, y también pasó por Mazatlán FC en México. En todos estos equipos, impuso un enfoque táctico que prioriza la posesión del balón y la presión estructurada. Aun así, muchos cuestionaron su falta de contundencia en partidos clave y su incapacidad para coronar procesos largos con títulos.

Si confirma su regreso a Ecuador, Rescalvo cruzará el puente simbólico que separa a los dos clubes más grandes del país: del azul al amarillo.

Un técnico táctico para Barcelona

Rescalvo plantea un juego asociativo, con énfasis en el control del ritmo y la salida limpia desde el fondo. Alterna esquemas como el 4-2-3-1 y el 4-3-3, y ajusta su sistema según los jugadores que tiene a disposición.

También ha potenciado a jóvenes talentos, como lo hizo en Envigado y Independiente del Valle. Sin embargo, su estilo genera debate. Varios periodistas cuestionan su falta de pragmatismo y señalan que prioriza la posesión, incluso cuando el equipo necesita ser más directo o contundente.

El periodista Joselo Sánchez no dudó en expresar su rechazo ante la posibilidad de que Rescalvo llegue a Barcelona: “Sería un error tremendo traer a Ismael Rescalvo al fútbol ecuatoriano, a Barcelona. ¿Cuántos títulos tiene? No ha ganado nada”, declaró con firmeza.

La hinchada de Barcelona SC también muestra posturas divididas. Unos valoran su experiencia internacional y su conocimiento del entorno ecuatoriano. Otros, en cambio, recuerdan su paso sin gloria por Emelec, el eterno rival.