Barcelona Sc y Emelec se medirán en un Clásico del Astillero con ambos clubes ‘de capa caída’ en defensa

Barcelona SC ha caído en un hueco futbolístico a pocos días de recibir a Emelec en el Clásico del Astillero. Canarios y millonarios vienen de perder en sus dos últimas presentaciones, lo que pone en ‘veremos’ un partido de alta intensidad.

Los dirigidos por Segundo Alejandro Castillo llegan perdiendo en Conmebol Libertadores ante Universitario de Perú (1-0), pero en el torneo local LigaPro se pararán en el Monumental, punteros. Incluso, marchan en lo más alto de la tabla, con un partido menos, por su participación copera. Diferente panorama tienen los de Jorge Célico que están en la casilla 12, puesto del que no pudieron salir tras perder en la fecha previa contra Aucas (0-1).

Barcelona SC, debilidad defensiva y goles fugados

En Barcelona SC los días son difíciles para la defensa. Los errores de la zaga le han costado perder en Libertadores y sufrir en el torneo local aun siendo mejor que sus rivales. Les tocó sufrir el domingo pasado ante Universidad Católica cuando Azarías Londoño y Byron Palacios pusieron en aprietos a Aníbal Chalá, Gustavo Vallecilla y Gastón Campi. Los tres lucían descoordinados, lentos e imprecisos.

La parte en la que más sufren los toreros es su banda izquierda con un Chalá errático en salida y comprometiendo el retroceso ‘canario’. También con su poco aporte en defensa. Precisamente dos goles recibidos por Barcelona SC en sus últimos dos compromisos han sido por descuidos de este. En el primer tanto de la ‘chatoleí’ dejó pasar a Londoño en el primer tanto rival. Este miércoles también regaló un balón luego de arrebatar el balón a su compañero José David Contreras quien tenía prácticamente controlado el esférico. De esa jugada nació el único tanto de Universitario y que representó perder tres puntos.

Lo propio con Vallecilla. Siempre lejos de la marca asignada y con poco aporte en lo defensivo. Este se ha mostrado lejos de aquel momento en el que era ‘tiempista’ y se adelantaba a cualquier arremetida contraria. Con Xavier Arreaga la cosa no marcha tan mal, pero es presa de los errores de sus compañeros. En sí, el conjunto defensivo está opaco. Partido aparte tiene la delantera que no ha podido encajar las opciones de gol que genera el mediocampo, algo que no se le critica mucho a Barcelona SC.

Los ‘eléctricos’, una de cal y otra de arena

Del otro lado de la orilla está Emelec. Los ‘eléctricos’ viven en un momento muy complejo: errores que se traducen en derrotas y destellos de buen fútbol que quedan en nada. Con la ausencia de Fernando León los días son grises para la defensa azul. Su reemplazante, Joao Quiñónez, ha colaborado en que los azules caigan en más de una ocasión por ceder goles a sus rivales. Fuera de foco, a destiempo e imprudencia; así se traducen los nueve partidos de este 2025 para Quiñónez quien lleva dos rojas y cinco amarillas. Poco o nada ha podido hacer Diogo Bagüí a quien le ha toca apagar más de un incendio. Y las cifras no mienten: catorce goles recibidos en doce partidos.

Pero el problema ‘eléctrico’, a diferencia de su rival de patio, es que en todas sus líneas tienen deficiencias, lo que pone cuesta arriba este Clásico del Astillero. Lo más complicado es su falta de gol producto de una baja creación de oportunidades. Facundo Castelli no ha encontrado un socio ideal para que lo abastezca o abastecerlo y aprovechar su calidad definidora y promovedora del gol. Y eso se evidencia en los apenas ocho goles anotados en lo que va del torneo.

Y es que Emelec registra una media de 0,66 goles por partido, algo que lo tiene más abajo de media tabla y poniendo y sacando el pie del cuadrangular para pelear el descenso, un fantasma que lo persigue desde el 2023. Así llegan amarillos y azules a este Clásico del Astillero, que siempre es un partido distinto y en el que el presente no siempre cuenta.