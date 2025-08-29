Barcelona SC vive su mayor vergüenza en el centenario y llueven las críticas por “el ridículo” en la Copa Ecuador

El 28 de agosto de 2025, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Ecuador al caer 2-0 frente a Cuenca Juniors, un equipo de apenas dos años de existencia en la Segunda Categoría. La eliminación desató una ola de críticas de periodistas e hinchas que calificaron la derrota como una vergüenza histórica para el club en su temporada del centenario.

Barcelona SC eliminado en su centenario

El partido mostró a un Barcelona sin respuestas. Los goles de Feyiseitan Asagidigbi y Roberto “Tuka” Ordóñez sellaron la victoria local y la clasificación de Cuenca Juniors a octavos de final, donde enfrentará a La Cantera de Pastaza. Para los toreros, la eliminación se sumó al fracaso internacional tras despedirse temprano de la Copa Libertadores 2025, donde solo logró 4 puntos de 18 posibles, y sin alcanzar cupo a la Copa Sudamericana.

El entrenador Ismael Rescalvo quedó en el ojo del huracán. La dirigencia y los jugadores son cuestionados duramente, con llamados de renuncia inmediata.

Voces críticas de periodistas deportivos

La reacción del periodismo deportivo fue inmediata. Josué Pazmiño calificó lo sucedido como “¡Vergonzoso! Barcelona SC fue eliminado de la Copa Ecuador por un equipo de Segunda Categoría”.

El comunicador Jaime Molestia fue tajante: “BSC no aguanta un papelón más. Subestimaron al rival y el debut en Copa Ecuador es un ridículo”.

Para Luis Garcés, la responsabilidad era previsible: “Lo de Ismael Rescalvo era de esperarse por cómo le ha ido en el resto de equipos, especialmente en Emelec. Hoy lo tiene eliminado en 16avos”.

Indignación por el fútbol de Barcelona

El periodista Carlos Xavier Argüello sostuvo que “otro partido donde todo el país sabía qué le iba a pasar a Barcelona, menos Rescalvo. Lo más indignante es la sensación de quemeimportismo”.

En la misma línea, Santiago Bucaram López señaló: “Debe ser la mayor vergüenza deportiva de BSC en mucho tiempo. Lo habían eliminado equipos de Serie B y ahora pierde feo con uno de Segunda Categoría”.

Desde “Estudio Fútbol”, José Alberto Molestina no dudó en describirlo como un “papelón histórico” y pidió medidas inmediatas: “Hoy mismo debería renunciar Rescalvo y compañía”.

Sebastián Decker: “El peor legado en 100 años”

La crítica más dura vino de Sebastián Decker, comentarista de fútbol: “Ismael Rescalvo tendría que renunciar esta misma noche. Si, por falta de decencia, no lo hiciera, debería ser despedido. Su gestión deja como legado una de las peores derrotas en los 100 años de historia de Barcelona Sporting Club. Vergonzosa eliminación de la Copa Ecuador”.

Los hinchas, en tanto, estallaron en redes sociales y en las gradas con cánticos de “¡Que se vayan todos!”, señalando tanto a cuerpo técnico, jugadores como a directivos.

Un centenario chimichurri para Barcelona

El presidente de Barcelona Antonio Álvarez, quien alguna vez criticó la herencia de contrataciones mediocres llamándolas “chimichurri”, enfrenta ahora una avalancha de insultos irreproducible en redes sociales. Se descalifica su trabajo y se habla de un “Centenario Chimichurri”. La frase se ha convertido en un símbolo del desencanto por los resultados del club.

Se cuestiona al entrenador español Ismael Rescalvo sin piedad y se exige su salida de forma casi unánime.

La eliminación frente a Cuenca Juniors se suma a la irregular campaña en la LigaPro 2025, donde Barcelona se ubica a 9 puntos de Independiente del Valle. La pregunta que flota en el ambiente es clara: ¿alcanza con lo que tiene el Ídolo para salvar la temporada?