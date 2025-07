Barcelona SC vence a Delfín en Manta y sube al segundo lugar de la tabla

Barcelona SC derrotó por 1-0 a Delfín en el estadio Jocay de Manta, este sábado 19 de julio, por la fecha 21 de la LigaPro Serie A.

El encuentro estuvo marcado por una decisión clave del VAR y la actuación del árbitro Guillermo Guerrero. Así como por el solitario gol ‘torero’.

El triunfo de Barcelona ante Delfín

En el minuto 20, el árbitro Guillermo Guerrero sancionó un penal a favor de Delfín por una supuesta mano de Gastón Campi, defensa de Barcelona SC. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, Guerrero rectificó y anuló la decisión.

Delfín tuvo una oportunidad clara en el minuto 39′, cuando Maykel Reyes ejecutó un disparo que se desvió ligeramente del arco defendido por Ignacio de Arruabarrena.

En el segundo tiempo, al minuto 50′, Joaquín León desaprovechó una chance para Delfín al rematar débilmente un balón cerca del área chica, permitiendo que De Arruabarrena controlara sin problemas.

Ya en el minuto 67′, Gastón Campi anotó el único gol del partido al conectar de cabeza un centro preciso, dando la victoria a Barcelona SC. El gol fue clave para consolidar la posición de los ‘canarios’ en la tabla.

Escala en la tabla de posiciones

El encuentro, disputado en el estadio Jocay de Manta, formó parte de la LigaPro Serie A 2025, en su primera etapa. Barcelona SC, dirigido por Ismael Rescalvo, llegaba al partido en la tercera posición con 35 puntos, mientras que ahora tiene 38 y es segundo.

Delfín, en octavo lugar con 26 puntos, buscaba sumar en casa tras un empate 1-1 ante Deportivo Cuenca en la jornada previa. Ahora es noveno.

El partido mostró un Delfín combativo, pero la solidez defensiva de Barcelona SC y la intervención de Campi en ataque marcaron la diferencia en el resultado final.

Contexto de la LigaPro

La LigaPro Serie A 2025, en su 67ª temporada, comenzó el 14 de febrero y está programada para finalizar en diciembre, con 16 equipos compitiendo en dos etapas: una fase inicial de todos contra todos y una etapa final con hexagonales y un cuadrangular, según el formato aprobado por la LigaPro.

Barcelona SC, uno de los clubes más laureados de Ecuador, busca mantenerse en los primeros puestos para asegurar un lugar en torneos internacionales. Delfín, por su parte, intenta escalar posiciones en un torneo competitivo.

Otros resultados y partidos

Además del cotejo entre Barcelona y Delfín, hoy se disputaron otros dos encuentros de la fecha 21. En el estadio Atahualpa, Universidad Católica goleó por 3-0 a Vinotinto, acercándose cada vez más a los lugares del hexagonal final. Mientras que Orense y El Nacional empataron 1-1 en el estadio 9 de Mayo.

La fecha continúa este domingo con los duelos Técnico Universitario vs. Macará (13h00), Emelec vs. Mushuc Runa (15h30), Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca (18h00). Mientras que Libertad y Manta cerrarán la jornada este lunes, a las 19h00.