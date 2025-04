Barcelona SC tiene varios lesionados para enfrentar a Universitario de Perú

Barcelona SC se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes este martes 22 de abril de 2025, a las 21h00 (hora de Ecuador), en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Segundo Alejandro Castillo llega con un rendimiento sólido en el torneo continental, pero con preocupaciones por las lesiones de jugadores clave que podrían afectar su alineación.

Según reportes recientes, Barcelona SC tiene cuatro jugadores lesionados que se perdieron el último partido ante River Plate y cuya disponibilidad para el duelo contra Universitario sigue en duda.

Los lesionados que tiene Barcelona SC

Alex Rangel (defensa): El zaguero central sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera del encuentro en Buenos Aires. Su recuperación está en evaluación, pero no se ha confirmado si estará disponible para el martes. Leonai Souza (mediocampista): El volante brasileño padece una molestia física que lo marginó de la segunda fecha. Su presencia dependerá de los próximos entrenamientos.

Brian Oyola (mediocampista): El argentino, pieza clave en la creación ofensiva, está en proceso de recuperación tras una lesión. Su participación es incierta. Joao Rojas (delantero): El atacante ecuatoriano también se encuentra en rehabilitación. No viajó a Argentina y su regreso al once titular aún no está garantizado.

El cuerpo técnico, encabezado por Castillo, trabaja contrarreloj para recuperar a estos jugadores, aunque es probable que se opte por precaución para evitar recaídas.

Cómo llegan los toreros al partido

Barcelona SC arriba a este encuentro con confianza tras un inicio prometedor en la Copa Libertadores. En la primera fecha, venció 1-0 a Independiente del Valle en Guayaquil, con un gol de Bryan Carabalí, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque. En la segunda jornada, logró un valioso empate 0-0 ante River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en un partido donde el arquero José David Contreras fue figura al atajar un penal a Sebastián Driussi y realizar múltiples intervenciones clave.

El planteamiento táctico de Castillo ha destacado por su orden defensivo y transiciones rápidas, aunque la ausencia de jugadores como Oyola y Rojas ha limitado la creatividad ofensiva.

Posiciones en la tabla del Grupo B

Tras dos jornadas, Barcelona SC lidera el Grupo B de la Copa Libertadores con 4 puntos y una diferencia de gol de +1, igualado con River Plate, que también suma 4 unidades. Tercero es Independiente del Valle con 3 puntos y cierra el grupo Universitario de Deportes con 0 puntos.