Previa | Barcelona SC quiere ‘lavarse la cara’ ante la Universidad Católica y mantener la punta de LigaPro

Barcelona SC quiere dejar de ser ‘pura cachina’ y meter más fútbol para pasar el trago amargo que representó caer ante River Plate. Los dirigidos por Segundo Alejandro Castillo se pusieron manos a la obra tras la derrota de Conmebol Libertadores ante los ‘millonarios’, por 2-3, y así poder inyectar nuevos aires a su esquema de juego. Los ‘canarios’ se enfocaron en el acondicionamiento físico y táctico para adaptarse nuevamente al ritmo de la LigaPro.

Preparación de Barcelona SC

El equipo ha trabajado en estrategias específicas para contrarrestar el juego de contra y lleno de transiciones que promueve Universidad Católica, que ocupa el octavo puesto de la tabla del campeonato con 16 puntos. Una de los puntos que reforzó Barcelona SC en estos días es el esquema defensivo que ante los argentinos lució mal, con un Gustavo Vallecilla impreciso y que concentró las críticas de la prensa y de los aficionados, que llegaron hasta el abucheo.

Para este compromiso, los ‘canarios’ apuntarían a varias modificaciones con relación al esquema del partido ante River. Estarían las inclusiones en el once abridor de Gabriel Cortez y Brian Oyola. Este último está entre las altas de los ‘toreros’ en el torneo local que lo habían perdido por una lesión que ya superó. El volante argentino había sufrido una dolencia en su pierna que no llegó a ser desgarro. Se suma a las altas Felipe Caicedo, pero no se contempla que inicie de titular.

Bajas ‘canarias’ ante Universidad Católica

Por su parte, siguen sin contar con los elementos Alex Rangel y Joao Rojas, ambos continúan con sus respectivos trabajos de kinesiología. Una baja que se sumó es la de Mario Pineida quien, según indicó el club, sufrió una lesión en el cuádriceps durante el encuentro pasado de LigaPro contra Vinotinto.

El local viene con ánimos

Universidad Católica, dirigido por Diego Martínez, llega a este encuentro ubicado en la octava posición de de LigaPro. Está a ocho puntos del líder y su rival, Barcelona SC, por lo que buscará acortar distancias.

Con 18 goles a favor y un promedio de 1,64 goles por partido, buscará sumar de local tras su reciente victoria 3-1 ante Cerro Largo por Conmebol Sudamericana. También busca retornar al triunfo en el campeonato ecuatorianos tras empatar con Técnico Universitario (1-1) en la fecha pasada.