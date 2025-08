Triunfo ante Orense le permite a Barcelona SC escalar a la segunda posición de la Liga Ecuabet

Barcelona SC derrotó 2-0 a Orense en el estadio Monumental Banco Pichincha, en un partido correspondiente a la fecha 23 de la Liga Ecuabet. Los goles de Joaquín Valiente y Janner Corozo aseguraron los tres puntos para el conjunto amarillo, que mostró un sólido juego colectivo ante una hinchada que llenó las gradas. El resultado posiciona a Barcelona en el segundo lugar de la tabla con 41 puntos, a cinco del líder, Independiente del Valle.

El encuentro comenzó con un Barcelona SC dominante. Al minuto 15, Valiente abrió el marcador con un cabezaso preciso tras una buena jugada colectiva. A los 33 minutos, Corozo amplió la ventaja desde el punto penal, consolidando la superioridad del equipo local. Sin embargo, el primer tiempo terminó con una mala noticia: el delantero uruguayo Octavio Rivero salió lesionado. Para el segundo tiempo lo reempló Miguel Parrales.

Barcelona SC no aprovechó los errores de Orense

En la segunda mitad, Barcelona SC mantuvo el control del balón, aprovechando los espacios dejados por un Orense que mostró descoordinación y errores defensivos. A pesar de generar al menos tres ocasiones claras de gol, los amarillos no lograron aumentar la diferencia. Por su parte, Orense no encontró respuestas ofensivas, limitándose a jugadas aisladas que no pusieron en riesgo el arco defendido por Ignacio de Arruabarrena.

El partido dejó consecuencias para Barcelona: el defensa Gastón Campi recibió su quinta tarjeta amarilla, lo que lo descarta para el próximo encuentro ante El Nacional. La victoria, sin embargo, refuerza la confianza del equipo dirigido por Ismael Rescalvo, que destacó la mejoría en la distribución del balón y el trabajo colectivo. Luego de 60 días Barcelona ganó en su estadio. El último triunfo había sido ante Emelec.

Ambos se enfrentarán a equipos quiteños

Con este resultado, Barcelona SC suma 41 puntos y se consolida en la pelea por el liderato, mientras que Orense, con 37 unidades, se mantiene en la cuarta posición. La Liga Ecuabet, principal torneo del fútbol ecuatoriano, continúa mostrando alta competitividad en su recta final. En la próxima fecha, Barcelona visitará a El Nacional en Quito, mientras que Orense recibirá a Universidad Católica en Machala.

El triunfo reafirma el buen momento de los toreros, quienes buscan cerrar la temporada con un título tras varios años sin levantar el trofeo. La afición, que colmó el Monumental, celebró el desempeño de un equipo que promete dar pelea hasta el final.