Barcelona SC anuncia la quinta Noche Amarilla Centenaria en Santo Domingo

El Barcelona Sporting Club anunció que la quinta edición de su Noche Amarilla Centenaria se celebrará el 6 de septiembre de 2025 en el estadio Etho Vega de Santo Domingo, como parte de la gira nacional por los 100 años del club. El evento incluirá la presentación del plantel principal, un partido amistoso contra un rival aún por confirmar, artistas invitados y un show de pirotecnia.

Quinta parada de la Gira Centenario para Barcelona SC

La Noche Amarilla en Santo Domingo será la quinta que organiza el Ídolo en 2025, tras presentaciones en Guayaquil, Quito, New Jersey (Estados Unidos) y Portoviejo. El club, fundado en mayo de 1925, continúa con su agenda de celebraciones por el centenario.

El evento, que comenzará a las 18h00, aprovechará la pausa en la LigaPro Ecuabet por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para que el equipo titular viaje y participe en la celebración.

Precios de las entradas

El club anunció que el estadio Etho Vega, con capacidad para 10.000 espectadores, será el escenario de esta nueva edición. Los precios oficiales son:

General: USD 10

Preferencia: USD 15

Tribuna: USD 20

Palco: USD 25

Las entradas estarán disponibles en los puntos de venta autorizados y a través de la boletería digital del club.

Balance de las Noches Amarillas 2025 de Barcelona SC

Barcelona SC ha jugado cuatro ediciones de la Noche Amarilla en lo que va del año:

Guayaquil: victoria 1-0 sobre Emelec

Quito: derrota 2-1 frente a Deportivo Quito

New Jersey: triunfo 2-0 ante Osners

Portoviejo: victoria 3-1 sobre Liga de Portoviejo

Con este historial, el equipo ha mostrado un balance positivo en los eventos de exhibición, manteniendo el atractivo tanto deportivo como de espectáculo para su afición.

Un evento que combina fútbol y entretenimiento

La Noche Amarilla se ha consolidado como una de las tradiciones más importantes de Barcelona SC y del fútbol ecuatoriano. Más allá del partido de exhibición, cada edición incluye la presencia de una figura invitada internacional, shows musicales en vivo y un despliegue de pirotecnia para cerrar la jornada.

Aunque el club aún no confirma el invitado estelar para la edición en Santo Domingo, la directiva ha prometido que el espectáculo estará a la altura de las anteriores presentaciones.

Contexto histórico del evento

La primera Noche Amarilla se realizó en Guayaquil como evento de presentación de la plantilla para la temporada. Con el paso de los años, se ha expandido a otras ciudades e incluso a escenarios internacionales, convirtiéndose en una plataforma para acercar el club a sus hinchas en todo el mundo.

En este 2025, la iniciativa Gira Centenario busca reforzar ese vínculo, llevando el espectáculo a diferentes provincias ecuatorianas y a la comunidad migrante en el exterior.