Barcelona es sorprendido por Macará en el Monumental y se aleja del líder Independiente del Valle

Barcelona SC sufrió una derrota inesperada ante Macará por 0-2 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la LigaPro Serie A. Esta derrota complica las aspiraciones de los Toreros de alcanzar a Independiente del Valle.

El encuentro, arbitrado por Augusto Aragón, estuvo marcado por la intervención policial debido al lanzamiento de una bengala al campo, lo que llevó a un llamado de atención del juez.

La afición torera expresó su frustración por el pobre desempeño del equipo, lo que llevó a la intervención policial para controlar los ánimos. La derrota profundiza las preocupaciones en Barcelona, que ve desvanecerse sus chances de pelear por el título en esta fase, mientras Macará respira aliviado en su lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Macará aprovechó los momentos claves

Macará mostró efectividad en momentos clave, mientras que Barcelona, dirigido por Ismael Rescalvo, no logró concretar sus oportunidades pese a generar varias jugadas de peligro. El partido tuvo un total de 13 disparos (5 al arco) para Barcelona y 9 (3 al arco) para Macará, con una posesión equilibrada del 51% para los locales.

Desde el inicio, Macará avisó con un remate desviado de Mateo Viera al minuto 5. Barcelona respondió al minuto 10 con un centro de Gustavo Vallecilla que no encontró rematador, seguido de un disparo desviado de Bryan Carabalí. Al minuto 14, Joaquín Valiente estuvo cerca con un remate que pasó junto al poste, y al minuto 16, Miguel Parrales obligó al portero Cristian Correa a intervenir. Un posible penal sobre Parrales al minuto 21 fue desestimado tras revisión arbitral.

Resistencia de Macará y reacción tardía

Macará equilibró el trámite con una jugada colectiva al minuto 24 que terminó en un disparo desviado de Juambeltz. Al minuto 33, Janner Corozo cabeceó exigiendo a Correa, quien atrapó en dos tiempos. Antes del descanso, Janpol Morales estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 41, pero su remate rozó el poste. Gastón Campi salvó a Barcelona al minuto 37, desviando un disparo de Viera en el área. Los equipos se fueron a los camerinos con el marcador sin goles.

En el entretiempo, Barcelona realizó un doble cambio, ingresando a Gabriel Cortez y Jandy Gómez por Parrales y Braian Oyola. Sin embargo, Macará sorprendió al minuto 47. Maximiliano Juambeltz, que ingresó por Ángel Ledesma, abrió el marcador con un gol tras una jugada elaborada desde el mediocampo. Barcelona no logró reaccionar, y al minuto 55, el equipo visitante mantuvo la presión con un contragolpe frustrado por la defensa amarilla.

Barcelona no tuvo poder de reacción

Desde la anotación, Barcelona SC perdió la pelota y buscó con más ganas que con ideas de fútbol para empatar el partido.

Al minuto 66, Corozo tuvo otra oportunidad, pero su remate salió desviado. Macará sentenció el partido al minuto 81, cuando John Jairo Jiménez, recién ingresado, anotó de cabeza tras un córner, aprovechando un desajuste defensivo.

Barcelona intentó descontar al minuto 90+4 con un disparo de Corozo desviado por el arquero Cristian Correa, pero no logró evitar la derrota.

Contexto y tabla de posiciones

Con esta derrota, la séptima de Barcelona en la temporada, los Toreros se alejan del líder Independiente del Valle, que acumula 53 puntos tras vencer 2-1 a Orense en la misma jornada. Macará, con 27 puntos, escaló al 12º lugar, superando a Manta y Técnico Universitario (25 puntos) y alejándose del cuadrangular de no descenso. En la primera vuelta, Barcelona había vencido 1-0 a Macará en Ambato con gol de Jesús Trindade.

Barcelona, que venía de derrotar 2-1 a El Nacional en la fecha 24, no pudo mantener su racha de dos victorias consecutivas. Macará, en cambio, rompió una racha de cinco partidos sin ganar, sumando su sexta victoria del año y mostrando una mejoría bajo la dirección de Guillermo Sanguinetti.

Próximos desafíos

Barcelona enfrentará a Vinotinto el 24 de agosto de 2025 a las 18h00 en el Estadio Olímpico Atahualpa, buscando recuperar terreno en la tabla. Macará, por su parte, recibirá a Mushuc Runa un día antes a las 14h00 en el Estadio Bellavista, con el objetivo de consolidar su posición fuera de la zona de descenso. Con cinco fechas restantes en la Primera Etapa, la lucha por el hexagonal final y la permanencia en la Serie A se intensifica.