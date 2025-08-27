Barcelona enfrenta a Cuenca Juniors de ‘La Tuka’ Ordóñez en los dieciseisavos de final

Barcelona Sporting Club enfrentará a Cuenca Juniors este jueves 28 de agosto de 2025 a las 19h00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, con el objetivo de avanzar a octavos y romper una racha de dos eliminaciones consecutivas en esta fase.

Un duelo de contrastes en Cuenca

Cuenca Juniors, equipo de Segunda Categoría, conquistó el título provincial de Azuay el 23 de agosto de 2025, derrotando a Aviced por 3-1 en el mismo estadio donde ahora recibirá a Barcelona. La figura estelar del equipo es Roberto “La Tuka” Ordóñez, quien anotó 21 goles en el torneo provincial, liderando a los “Gallos” como capitán y goleador.

Barcelona, en su año de Centenario, busca un título para su afición tras dos eliminaciones consecutivas en esta fase: en 2022 cayó 2-1 ante El Nacional y en 2024 perdió 2-0 ante Independiente Juniors. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo llega tras vencer 1-0 a Vinotinto en la LigaPro.

El encuentro será transmitido por Teleamazonas. El ganador enfrentará a La Cantera de Pastaza en octavos, tras la victoria de este equipo sobre Libertad de Loja por 2-1 en la ronda anterior.

La Tuka Ordóñez, el líder de Cuenca Juniors

Roberto Ordóñez, de 40 años, es la principal arma de Cuenca Juniors. En la ronda de 32avos, “La Tuka” marcó un gol y dio una asistencia en el empate 2-2 ante Club Atlético Vinotinto, ayudando a su equipo a avanzar por 5-4 en penales. Ordóñez, con experiencia en clubes como Deportivo Cuenca y Emelec, expresó su entusiasmo. “Es un partido histórico, va a ser como una gran final”. El delantero enfrentará a un Barcelona que conoce bien, tras haber jugado allí en 2017.

El técnico de Cuenca Juniors, Leonardo Vanegas, de 43 años, tiene un historial favorable ante Barcelona, con tres victorias y una derrota en cuatro enfrentamientos cuando dirigía a Gualaceo en Serie A. Vanegas destacó la motivación de enfrentar al “Ídolo”. “Siempre es motivante volver a jugar contra Barcelona”.

Cuenca Juniors alinearía a Juan López en el arco; Rafael Chilla, Bryan González, Andrés Cheme, Byron Torres en defensa; Jorge Góngora, Edgar Mina, Darwin Bone, y Jesús Preciado en el mediocampo; Engels Charcopa como enganche; y Roberto Ordóñez en la delantera.

Barcelona asume el favoritismo

Barcelona, bajo la dirección de Ismael Rescalvo, presentará una alineación probable con Ignacio de Arruabarrena en el arco; Willian Vargas, Álex Rangel, Franklin Guerra, Aníbal Chalá o Mario Pineida en defensa; Dixon Arroyo, Leonai Souza en el mediocampo; Byron Castillo, Gabriel Cortez, Jandry Gómez en la creación; y Miguel Parrales en la delantera. La ausencia de Felipe Caicedo es confirmada, ya que no viajará a Cuenca.

Dixon Arroyo, volante de Barcelona, reconoció la presión. “Por la magnitud de Barcelona, la exigencia siempre está de nuestro lado. Sabemos que tenemos que salir a ganar”. Arroyo también destacó la preparación para un posible escenario de penales, subrayando que el equipo cuenta con “buenos cobradores”.

En la Copa Ecuador 2025, equipos de Serie A como Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Universidad Católica, El Nacional y Emelec ya avanzaron a octavos, mientras otros clubes grandes han sido eliminados por equipos de categorías inferiores, lo que aumenta la cautela de Barcelona.

Expectativa y logística en el Alejandro Serrano Aguilar

El estadio Alejandro Serrano Aguilar, con capacidad para 16,500 espectadores, espera más de 4,000 aficionados, con 3,000 boletos vendidos hasta el 26 de agosto. Las entradas, con precios de $5 (general), $6 (preferencia), $10 (tribuna) y $20 (palco), estarán disponibles en tres boleterías el día del partido desde las 09h00. Las puertas del estadio abrirán a las 16h00, con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por la directiva de Cuenca Juniors.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol designó a Bryan Loayza como árbitro central, acompañado por Mauricio Lozada (asistente 1), Ricardo Valdiviezo (asistente 2) y Jimmy Quiñónez (cuarto árbitro).