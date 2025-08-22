COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Barcelona con una variante visitará a Vinotinto en el Olímpico Atahualpa

Barcelona SC visita a Vinotinto FC este sábado en el Olímpico Atahualpa por la fecha 26 de la LigaPro. Gabriel Schürrer debuta en el local.
Octavio Rivero en Barcelona y Rafael Monti en Vinotinto FC serían titulares este sábado.
Octavio Rivero en Barcelona y Rafael Monti en Vinotinto FC serían titulares este sábado.

Julio Moreira

Redacción ED.

Barcelona SC enfrentará a Vinotinto FC el 23 de agosto de 2025 a las 19h00 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, buscando tres puntos en la fecha 26 de la LigaPro para acercarse al líder Independiente del Valle, mientras Vinotinto estrena a Gabriel Schürrer como entrenador.

Los ‘toreros’, dirigidos por Ismael Rescalvo, buscarán recuperar terreno en la LigaPro Serie A 2025 cuando visite a Vinotinto FC. El equipo guayaquileño, ubicado en la tercera posición con 44 puntos, tras caer 0-2 ante Macará en la fecha 25. Por su parte, Vinotinto, penúltimo con 24 puntos, también perdió 2-0 ante Deportivo Cuenca y estrena a Gabriel Schürrer como técnico en reemplazo de Juan Grabowski.

Los posible once de los equipos

La posible alineación de Barcelona incluye a Ignacio De Arruabarrena en el arco; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga y Bryan Carabalí en defensa; Jean Carlos Montaño y Dixon Arroyo en el mediocampo; Janner Corozo, Braian Oyola y Joaquín Valiente en la volante ofensiva; y Octavio Rivero como delantero, tras recuperarse de una lesión cervical sufrida el 2 de agosto contra Orense. Miguel Parrales sería suplente y José Contreras, aunque recuperado, no regresaría al arco titular.

Vinotinto, en lucha por evitar el cuadrangular de descenso, no contará con Adan Larotonda, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Su alineación probable incluye a Lisandro Mitre en la portería; Luis Gómez, Gian Nardelli, Alan Aguirre y Tito Hernández en defensa; Ariel Mina, Kevin Ushiña, Madison Julio y Romario Ibarra en el mediocampo; y Danny Luna junto a Rafael Monti.

Historial reciente y contexto

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en la LigaPro 2025. En el partido de ida, el 4 de mayo en el Estadio Monumental, Barcelona ganó 2-1 con goles de Gabriel Cortez. Vinotinto, que ocupa la 15° posición con un promedio de 1,16 goles por partido, no ha ganado en sus últimos 10 encuentros (8 derrotas y 2 empates), lo que aumenta la presión para sumar puntos y evitar el descenso. Macará, con 27 puntos, marca el límite para salvar la categoría.

Barcelona, con 37 goles a favor en el torneo, busca mejorar su registro como visitante, donde ha sumado más puntos que en casa bajo el mando de Rescalvo. La posible titularidad de Octavio Rivero, autor de tres goles esta temporada, es una de las novedades tras su ausencia en los últimos dos partidos. Por su parte, Schürrer, de 54 años, asume su cuarto equipo en Ecuador tras dirigir a Deportivo Cuenca (2017, 2022), Independiente del Valle (2018) y Aucas (2019).

El partido será arbitrado por Gabriel González, con Dennys Guerrero y Luis García como asistentes, Patricio Parra como cuarto árbitro y Lenin Quiñónez en el VAR

Vinotinto, tras su ascenso en 2024 tras la adquisición por los dueños del club de Segunda Categoría, busca consolidarse en la élite pese a su crisis actual.

