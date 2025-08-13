Barbero en Manta fue asesinado mientras regresaba de un servicio a domicilio

Maikel Ariel Toala Pilozo, de 22 años, fue asesinado la noche del martes 12 de agosto en el barrio Jipijapa, parroquia Eloy Alfaro de Manta, tras regresar de efectuar un corte de cabello a domicilio, según informó su padre Ulpiano Toala. La Policía Nacional investiga el hecho como un ataque perpetrado por sujetos en motocicleta.

Salió a trabajar a Manta y no regresó

El joven barbero había salido de su vivienda en el sector Los Artesanos de Montecristi, para cumplir con un servicio de barbería a domicilio en el barrio Jipijapa de Manta. De acuerdo con el testimonio de Ulpiano Toala, padre de la víctima, su hijo caminaba de regreso cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones.

El ataque ocurrió en la vía pública, alrededor de las 20h00. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después de disparar. Vecinos del sector informaron que el joven no residía allí y que no era conocido en la zona.

Maikel Toala era el mayor de tres hermanos, soltero y llevaba ocho años trabajando como barbero. Su negocio funcionaba en uno de los contenedores comerciales del Nuevo Tarqui, cerca del edificio del Patronato Municipal, donde atendía a clientes de forma regular y también ofrecía cortes de cabello a domicilio.

Ayudaba económicamente a su familia

Su padre relató que, además de cubrir sus propios gastos, Maikel aportaba económicamente al hogar, ayudando a su madre y hermanos. “Era un joven trabajador, siempre pendiente de apoyar a la familia”, expresó Ulpiano Toala, quien lo describió como una persona dedicada a su oficio.

La familia recibió la noticia del ataque por llamadas de conocidos que alertaron sobre un tiroteo en el sector. Pese a que se pidió asistencia médica, la víctima no sobrevivió a las heridas.

La Policía acordonó la escena y recopiló indicios balísticos, mientras agentes de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Centro Forense.

Investigación policial en curso en Manta

Jaime Salgado, jefe de la Policía en Manta, señaló que se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la línea de tiempo y determinar la ruta de escape de los atacantes. “El joven iba caminando; llegaron sujetos en motocicleta, le dispararon e inmediatamente huyeron”, detalló.

Cifra de muertes violentas en aumento

Con este crimen, las muertes violentas en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó ascienden a 298 en lo que va de 2025, la mayoría bajo la modalidad de sicariato, según datos de la Policía Nacional.

Las autoridades no han confirmado si el asesinato del joven barbero está vinculado con otros hechos violentos recientes. La Policía indicó que se mantienen operativos en sectores estratégicos para ubicar a los responsables.

La creciente violencia en Manta y sus alrededores ha motivado un refuerzo de patrullajes y la instalación de puntos de control, especialmente en horas nocturnas. Sin embargo, la incidencia de ataques armados en vía pública sigue siendo alta.

