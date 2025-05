Banda armada planeaba una masacre en Manta: La Policía los detuvo a tiempo

La Policía aprehendió en Manta, Manabí, a seis ecuatorianos y un colombiano que planeaban un ataque armado en un centro comercial. Los sospechosos, vinculados a delitos contra la vida, es decir a crímenes, portaban subametralladoras, pistolas, 75 municiones y un vehículo robado, según investigaciones.

La tarde del martes 27 de mayo de 2025, un operativo de la Policía en Manta, Manabí, evitó un potencial ataque armado. Estaba direccionado en un concurrido centro comercial. A través de labores de inteligencia, la Fuerza Investigativa Anticriminal (FIAC) capturó a siete individuos, seis ecuatorianos y un colombiano, que se movilizaban en dos vehículos y planeaban un ataque.

Uno de los carros estaba reportado como robado. Los sospechosos, presuntos miembros de una organización delictiva, planeaban ejecutar un ataque. Este estaba dirigido contra personas en el centro comercial, dice el informe policial, los delincuentes pretendían huir en un taxi luego de cometido el crimen.

Planeaban un ataque

El operativo, denominado “Cero Impunidad 1217”, se ejecutó en el sector de la Avenida 4 de Noviembre, donde los agentes interceptaron a los sospechosos en flagrancia. Entre los indicios decomisados se encontraron dos subametralladoras, dos pistolas, cuatro alimentadoras, 75 municiones de diferentes calibres. Ellos frutraron el atentado que planeaban los criminales. También hallaron dos galones de combustible e incautaron seis celulares. Además, se retuvieron un vehículo robado y otro automotor utilizado como taxi para la fuga.

A los detenidos que planeaban el atentado los identificaron como, Jesús Gabriel C. C., de 26 años, con tres procesos judiciales por tráfico de sustancias, intimidación y tenencia de armas. Además, detuvieron a Bryan Jesús P. A., de 28 años. A Oswaldo Aladino Ch. Z., ecuatoriano de 20 años, Diego Argenis P. S., ecuatoriano de 28 años, quienes no registran antecedentes. El colombiano Víctor M. C., tambien lo detuvieron junto a Pedro Kelvin R. B.