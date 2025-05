¿Baja en Delfín? Brian Heras, duda ante Libertad por lesión en pierna

El arquero y capitán de Delfín, Brian Heras, podría quedar fuera del partido contra Libertad, programado para este sábado a las 19h00 en el estadio Reina del Cisne de Loja. Esto, debido a una molestia persistente en su pierna derecha. La lesión, detectada durante el empate 0-0 ante Orense en el estadio Jocay, ha generado preocupación en el club, que enfrenta una crisis futbolística ocupando el último lugar de la LigaPro con ocho puntos. El cuerpo médico evalúa al portero, mientras el técnico Patricio Urrutia prepara alternativas para el crucial encuentro.

Heras, pilar de los cetáceos durante las últimas dos temporadas, completó el partido contra Orense pese a la incomodidad que tenía. Sin embargo, la molestia se ha intensificado en estos días, poniendo en riesgo su participación ante Libertad. El cuerpo médico del club, junto al entrenador Urrutia, monitorea de cerca la evolución del cuencano, y se espera un comunicado oficial sobre su estado en las próximas horas. La posible ausencia de Heras representa un golpe para Delfín, que busca desesperadamente su primera victoria bajo el mando de Urrutia, tras una derrota ante El Nacional y el empate con Orense.

El reemplazo de Heras y el regreso de Luis Caicedo

En caso de que Brian Heras no esté disponible, Urrutia cuenta con Benjamín Cárdenas como reemplazo. El arquero, incorporado esta temporada procedente de Cumbayá, asumiría la responsabilidad en un momento crítico. Por otro lado, el entrenador podría contar con el regreso del defensa Luis Caicedo, quien no había sido titular recientemente. Su retorno fortalecería la línea defensiva, clave para un equipo que no puede permitirse ceder más puntos.

El equipo entrenó ayer en el complejo Los Geranios, enfocándose en trabajos técnico-tácticos. Para el entrenamiento de este jueves, Urrutia podría definir el once titular para enfrentar a Libertad, ajustando la estrategia ante la incertidumbre sobre Heras y la necesidad de sumar tres puntos. Delfín, con solo ocho puntos, está en el fondo de la tabla de posiciones, lo que intensifica la presión sobre la plantilla para revertir su mala racha.

El contexto deportivo de Delfín refleja un momento de dificultad para un club que históricamente ha competido con solidez en la LigaPro. La crisis futbolística, agravada por la falta de victorias, pone a prueba la capacidad de Urrutia para liderar una recuperación. El partido contra Libertad es una oportunidad crucial para cambiar el rumbo, pero la posible baja de Heras, líder y referente, complica los planes. La afición cetácea espera que el equipo muestre reacción en Loja, en un duelo que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.