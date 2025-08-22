Bad Bunny incorpora intérprete de lenguaje de señas a su gira mundial

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha implementado una medida pionera en su gira mundial Debí Tirar Más Fotos Tour al incluir una intérprete de lenguaje de señas en sus presentaciones, comenzando en Puerto Rico. Esta iniciativa busca garantizar que personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar plenamente de sus conciertos, marcando un hito en la industria musical por promover la accesibilidad y la inclusión. La intérprete Zoé Marie Rodríguez acompaña al artista en el escenario, traduciendo letras y emociones para hacer la experiencia más accesible.

La decisión responde al compromiso del artista con la diversidad y la inclusión, un paso que ha sido aplaudido por fanáticos y activistas en redes sociales. Este esfuerzo posiciona a Bad Bunny entre un grupo selecto de artistas que priorizan la accesibilidad en eventos musicales, un área donde la industria aún enfrenta desafíos significativos.

Un gesto hacia la inclusión

La incorporación de intérpretes en los conciertos de Bad Bunny comenzó en las presentaciones realizadas en Puerto Rico y se extenderá a otras fechas de la gira, según confirmaron representantes del artista. Este paso refleja una tendencia creciente en la industria musical. En conciertos anteriores, artistas como Coldplay y Harry Styles han implementado medidas similares en el pasado, aunque aún son excepciones.

Compromiso social y cultural

Más allá de la música, Bad Bunny ha demostrado un compromiso constante con causas sociales a través de su fundación Good Bunny, creada en 2018. La organización se dedica a apoyar a niños y jóvenes de bajos recursos en Puerto Rico mediante programas enfocados en música, artes y deportes. Entre sus iniciativas destacan el campamento educativo Un Verano Contigo y el evento anual Bonita Tradición, que distribuye más de 20,000 regalos a niños. Además, la fundación ha restaurado canchas deportivas y apoyado a jóvenes diseñadores, ampliando su impacto comunitario.

El activismo del cantante también se refleja en su música. Canciones como El Apagón abordan la gentrificación y el desplazamiento de comunidades en Puerto Rico, mientras que Yo Perreo Sola promueve mensajes feministas. Estas temáticas han consolidado a Bad Bunny como una figura que utiliza su plataforma para visibilizar problemáticas sociales y culturales.

Un precedente para la industria

La inclusión de un intérprete de lenguaje de señas en la gira de Bad Bunny beneficia a las personas con discapacidad auditiva. Además, también establece un estándar para la industria del entretenimiento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 5% de la población mundial vive con pérdida auditiva. El dato, resalta la importancia de medidas como esta.

A medida que la gira Debí Tirar Más Fotos Tour continúa, la iniciativa de Bad Bunny podría inspirar a otros artistas a adoptar prácticas inclusivas, contribuyendo a que los eventos musicales sean accesibles para todos. Por ahora, el cantante puertorriqueño sigue marcando la pauta, demostrando que la música puede ser un vehículo para el cambio social y la inclusión.