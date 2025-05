Bad Bunny enfrenta nueva demanda por plagio en “Un Verano Sin Ti”

Bad Bunny, en plena gira internacional por su álbum Debí tirar más fotos, enfrenta una nueva demanda por presunto plagio en su canción Un verano sin ti, parte del disco homónimo que lideró la lista Billboard 200 en 2022. Según la revista Billboard, un artista nigeriano acusa al reguetonero puertorriqueño de usar una muestra no autorizada, alegando que el equipo del cantante ignoró la violación de derechos de autor, dejando al demandante sin otra opción que iniciar acciones legales.

La demanda señala que Un verano sin ti, que debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 el 21 de mayo de 2022 y permaneció 13 semanas no consecutivas en la cima, contiene un sample tomado sin permiso. El caso argumenta que Bad Bunny y su equipo actuaron con negligencia al no obtener la autorización correspondiente. Esto ha afectado los derechos de un artista menos conocido. Aunque no se han revelado detalles sobre la compensación solicitada, el precedente de casos similares sugiere que podría implicar sumas significativas.

Bad Bunny ya ha enfrentado acusaciones

No es la primera vez que Bad Bunny enfrenta acusaciones de este tipo. En 2020, su canción Safaera fue retirada temporalmente de Spotify tras una demanda por un sample no autorizado. En ese caso, los demandantes exigieron hasta 150.000 dólares por infracción de derechos de autor, y el asunto se resolvió tras negociaciones. El historial del artista en disputas legales suma un caso adicional con el álbum Un verano sin ti. En 2023, su exnovia Carliz De La Cruz Hernández lo demandó por 40 millones de dólares, alegando el uso no autorizado de su voz en el álbum. De La Cruz rechazó una oferta de compensación previa al lanzamiento y optó por acciones legales.

El contexto de estas demandas refleja los desafíos legales que enfrentan artistas de la industria musical. Especialmente en el género urbano, donde el uso de samples es común pero requiere autorizaciones claras. La popularidad de Bad Bunny lo expone a un mayor escrutinio, y casos como este resaltan la importancia de respetar los derechos de autor en la producción musical.

La gira de DTMF ha sido un éxito, con entradas agotadas en múltiples ciudades, pero estas acusaciones podrían afectar la imagen del cantante. Recientemente, el cantante anunció más fechas en España de esta nueva gira mundial. El equipo de Bad Bunny no ha emitido comentarios públicos sobre la nueva demanda, y el caso sigue en desarrollo. Mientras tanto, el artista continúa su agenda internacional, con presentaciones programadas en América y Europa.