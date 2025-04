Axel Schuster director deportivo de Vancouver confirma interés de la Roma por Pedro Vite

Axel Schuster, director deportivo de Vancouver Whitecaps, confirmó el interés de AS Roma por el ecuatoriano Pedro Vite, destacando que los rumores reflejan su gran rendimiento en la Major League Soccer (MLS).

Confirmación de los rumores

El director deportivo de Vancouver Whitecaps, Axel Schuster, habló sobre el interés de AS Roma por el volante ecuatoriano Pedro Vite. En declaraciones a la cuenta Har Journalist, Schuster señaló: “Los rumores no son malos. Son una historia sobre el buen desempeño de los jugadores. No habría rumores si un jugador no lo estuviera haciendo bien”.

Schuster añadió: “Últimamente he visto muchos rumores bastante sorprendentes, tanto para el jugador como para el agente. Esto es cierto en el caso de Pedro”.

Según varios medios, el club italiano estaría dispuesto a ofrecer 3,4 millones de dólares por el mediocampista de 23 años, cuyo contrato con Vancouver Whitecaps finaliza en diciembre de 2025.

Vite, nacido en Babahoyo, se unió al club canadiense en agosto de 2021 desde Independiente del Valle por una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares, según Transfermarkt.

Trayectoria destacada en la MLS

Desde su llegada a Vancouver Whitecaps, Pedro Vite ha disputado 125 partidos en todas las competiciones, con 11 goles y siete asistencias. En la temporada 2025 de la MLS, ha jugado siete partidos, anotando un gol y registrando una asistencia. Su actuación más reciente fue clave en la victoria 5-1 ante Austin FC el 12 de abril de 2025.

En la CONCACAF Champions League 2025, Vite ha sido titular en el mediocampo, contribuyendo al avance de los Whitecaps a las semifinales tras eliminar a Monterrey y Pumas. El equipo enfrentará a Inter Miami en la semifinal de ida este 24 de abril de 2025.

El ecuatoriano también ha destacado con la selección de Ecuador, sumando seis partidos y un gol en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Ecuatorianos en Italia

De concretarse su fichaje, Pedro Vite se uniría a una lista de futbolistas ecuatorianos que han jugado en la Serie A italiana. Actualmente, John Yeboah milita en el Venezia FC y Alejandro Padilla en la Fiorentina. En el pasado, Felipe Caicedo (actualmente en Barcelona SC), Bryan Cabezas (en Amazonas FC de Brasil) y Christian Benítez (fallecido) también compitieron en Italia.

Vite, con experiencia en la Copa Libertadores con Independiente del Valle, donde anotó un gol y dio dos asistencias en 10 partidos, tiene el perfil para adaptarse al fútbol europeo. Su visión de juego y capacidad para el pase final fueron destacadas por Schuster al momento de su fichaje en 2021.

Rumores y futuro

El interés de AS Roma llega en un momento clave para Vancouver Whitecaps, que lidera la Conferencia Oeste de la MLS con 19 puntos tras ocho jornadas. Vite expresó su ambición en una entrevista con MLS: “Soñamos todos los días en llegar a esa final y levantar títulos”.

Con su contrato cerca de finalizar, las negociaciones podrían intensificarse en el mercado de verano de 2025. Schuster no descartó un traspaso, pero enfatizó que los rumores son un reflejo del nivel actual de Vite.