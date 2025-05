Avión de la FAE entregado por Estados Unidos se accidento en el aeropuerto de Cotopaxi

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) donado por Estados Unidos, se accidentó la mañana de este martes 13 de mayo en el aeropuerto de Cotopaxi. Varias fotografías publicadas en redes sociales dejan ver al avión a una lado de la pista, en parte con vegetación. Está con el morro (punta del avión) y la llanta del morro pegado al piso.

No se han proporcionado detalles específicos sobre las causas, víctimas o daños en este caso particular. Sin embargo, de lo que puede verse, no se trata de un percance grave.

Posible falla en el avión

Según información de Ecuavisa, el percance del avión ocurrió durante una operación rutinaria. Aunque aún se investigan las causas del incidente, se presume que una falla en el sistema hidráulico impidió el accionamiento de los frenos, provocando que el avión se desviara hasta quedar incrustado en una acequia ubicada junto a la pista.

No se reportan personas heridas ni víctimas fatales. Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia del aeropuerto, que quedó controlado sin mayores complicaciones. La Fuerza Aérea Ecuatoriana anunció que emitirá un comunicado oficial en las próximas horas con detalles del hecho y sobre los procedimientos que se seguirán.

Cabe destacar que el Hércules FAE 898, uno de los dos adquiridos por el país en un acuerdo valorado en $16,2 millones, forma parte del Ala de Transporte Nº 11 y está asignado al Escuadrón de Transporte Pesado Nº 1111 con base en Cotopaxi. Días atrás, este mismo avión fue utilizada para trasladar a los familiares de los 11 militares fallecidos en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana.