Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Obra Pública

Avanza construcción de cerramiento perimetral en cementerio de Picoazá, Portoviejo

El municipio de Portoviejo construye un cerramiento perimetral de 90 metros en el cementerio de Picoazá, con un avance del 25-30%, para reforzar la seguridad del sector.
El municipio de Portoviejo ejecuta la construcción de un cerramiento perimetral de 90 metros en el cementerio general de la parroquia Picoazá, iniciada el 2 de agosto de 2025, con una inversión de $23 mil. La obra, que busca mejorar la seguridad, presenta un avance de entre el 25% y 30%, según el contratista Francisco Delgado.

Obra para reforzar la seguridad del cementerio de Portoviejo

La construcción del cerramiento perimetral del cementerio general de Picoazá, en Portoviejo, Manabí, comenzó el 2 de agosto de 2025. La obra, contratada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Portoviejo, abarca 90 metros en el sector colindante con la ciudadela El Maestro. Según Francisco Delgado, contratista a cargo, el cerramiento está hecho de hormigón enlucido y atraviesa tres callejones que conectan el cementerio con la calle principal de la ciudadela, además de una vía adicional.

El proyecto tiene un costo aproximado de $23 mil, financiado por el municipio. Delgado indicó que los trabajos avanzan según lo planificado, alcanzando entre un 25% y 30% de progreso hasta la fecha. La estructura busca cerrar accesos no controlados al cementerio, que anteriormente era vulnerable a ingresos no autorizados.

Contexto de inseguridad en la zona

La parroquia Picoazá, como otras zonas de Portoviejo y Ecuador, enfrenta problemas de inseguridad. Residentes locales, como Víctor Laz, han señalado que el cementerio era un espacio abierto, utilizado por delincuentes que aprovechaban la falta de cerramiento para actividades ilícitas durante la noche. “Era un laberinto donde entraban y salían personas, generando temor entre los vecinos”, afirmó Laz.

Beneficios esperados para la comunidad

La obra responde a una demanda histórica de los habitantes de la ciudadela El Maestro. Laz destacó que el cerramiento es crucial para quienes viven cerca del cementerio, ya que busca brindar mayor tranquilidad a la comunidad. “Esperamos que esta obra nos dé más seguridad”, añadió. El proyecto se alinea con los esfuerzos del municipio por mejorar la infraestructura urbana y la seguridad ciudadana, en el marco del plan Portoviejo Visión 2035, que promueve el desarrollo sostenible de la ciudad.

Avance y proyección de la obra en Portoviejo

El contratista Delgado aseguró que los trabajos continúan sin contratiempos, con un enfoque en cumplir los plazos establecidos. Aunque no se ha especificado una fecha exacta de finalización, el avance actual sugiere un progreso constante. El GAD de Portoviejo supervisa la ejecución para garantizar la calidad del cerramiento, que será un elemento clave para proteger el cementerio y mejorar la percepción de seguridad en Picoazá.

