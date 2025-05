Javier Pincay: «Aspiramos a tener 140 calles nuevecitas en el cantón, un poco más de lo que está en el plan de trabajo»

El 14 de mayo de 2025, Javier Pincay cumplió dos años de funciones como alcalde de Portoviejo. En entrevista con Manavisión, destacó los avances que ha tenido el cantón en temas como vialidad, y reactivación económica. También se refirió a los proyectos que impulsará durante los próximos dos años de su administración.

-En materia vial, ¿cuál es el avance que ha tenido Portoviejo?

Bueno, el avance vial ha sido bastante importante, más de 30 calles que se han ejecutado. Nosotros tenemos un plan de 200 kilómetros de asfaltado. Vamos a cambiarle la imagen de la vialidad de Portoviejo por cuanto tenemos un proyecto que compramos la maquinaria para poder recapear todo lo que es el centro y varias calles de las zonas periféricas del Cantón. Nosotros aspiramos a tener 140 calles, nuevecitas en el cantón, un poco más de lo que planificábamos en nuestro plan de trabajo.

-¿La inversión a cuánto asciende?

Bueno, eso es dependiendo. Hay calles que solo necesitan un recapeo. En eso, por ejemplo, los 17 kilómetros que nosotros tenemos planificados para este 2025, 900 mil dólares en lo que es compra de asfalto. Y después, todo lo que es maquinaria y lo que es el personal, es parte de lo que paga el municipio. Son recursos, pero no estamos invirtiendo y decir, bueno, vamos a buscar a un contratista o a una empresa para que haga la calle y esa calle va a costar tanto dinero. Estamos ahorrando recursos con la maquinaria que nosotros hemos comprado. Asimismo, habrán calles que se tendrán que hacer a través del BD, que se necesitan tener los servicios básicos y que terminen con aceras y bordillos. Eso ya tiene otro precio (…)

-En cuanto a servicios básicos… ¿Qué se está haciendo para garantizar la dotación de agua potable durante la temporada invernal?

Este invierno ha sido el invierno más fuerte de los últimos 30 años, que ha soportado. Los niveles de turbiedad han superado los 130 mil NTU de turbiedad, lo cual ha impedido tener el líquido vital (…) Hemos hablado con los multilaterales que están financiando el Plan AAA para dotar de agua potable a las siete parroquias rurales y hacer una variante, la tubería que solo iba a pasar por Ríochico, venimos con una variante hacia lo que es la comunidad de El Corozo y de allí traer el agua ya potabilizada desde Mancha Grande para traer a los tanques de la UTM. También vamos a construir otro tanque de 4 mil metros cúbicos para que se pueda dotar al 60% de los portovejenses, los 365 días del año, agua potable de cantidad y calidad ya viniendo desde el Plan AAA. Conversamos también con la CAF, hicimos las gestiones y la CAF nos permitió que con los 50 millones de dólares que nosotros hicimos el préstamo también se pueda construir este tanque.

-¿Y el otro 40 por ciento?

El otro 40% que sale de la planta Cuatro Esquinas, que vamos a seguir teniendo la problemática que viene desde la Salazar Barragán, no podemos estar pensando siempre eso, por lo cual ya elevamos al portal de compras públicas una consultoría que me diga de dónde podemos captar el agua cruda para poder procesarla en Cuatro Esquinas para el otro 40% de los portovejenses. Ya no podemos decir llueve, está en invierno y hay que ver cómo solucionamos ese problema, pero una vez que tengamos la consultoría y nos diga de dónde vamos a tener el líquido vital y cuánto nos cuesta traerla, ya la ponemos en práctica. Por lo menos, mientras yo sea alcalde, vamos a tener el resultado y a hacer todas las gestiones para conseguir los recursos.

-Cuéntenos también cómo avanza el proyecto Megahidro, que beneficia a la zona norte del cantón.

Nosotros hicimos una gestión ante la CAF por 50 millones de dólares para dotar de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y 34 calles a todos los 50 sectores de la zona norte de Portoviejo. En lo cual pues en tiempo récord en seismeses conseguimos el aval soberano por parte del presidente de la república y después empezamos a hacer la gestión (…). Gracias a Dios en tiempo récord ya tenemos dos proyectos que están adjudicados. El primer proyecto que es de 7,3 millones de dólares que es la parte de La Fortaleza y el otro que es El Negrital y donde constan todos los sectores, Sol, y Panorama. Estos sectores que últimamente en este invierno, y tengo que pedir mil disculpas, este invierno hubo mucha acumulación de aguas servidas con aguas lluvias, pero ya el compromiso está de que se va a realizar, ni siquiera es una promesa,ya los recursos están, ya el proyecto ya está adjudicado, ya las máquinas están trabajando.

-¿Cuáles son los retos específicos en las parroquias rurales en cuanto al sistema hidrosanitario?



Cada parroquia tiene necesidades distintas. Crucita ya tiene alcantarillado sanitario y pluvial, pero le falta agua potable. Calderón tiene pluvial, pero no sanitario. Alajuela no tiene ninguno. El plan triple A cubre los tres componentes, por eso es tan importante. En abril de 2026, todas las comunidades estarán conectadas.

– Alcalde, ¿qué otros proyectos se vienen para los próximos dos años de su administración?

Está la Plaza Memorial San Gregorio, los 8,7 millones de dólares ya están en el portal, ya están los oferentes, ya están participando, creemos que unos 15 o 22 días ya está adjudicado para poder entregar el anticipo, porque el dinero (…) Aspiramos que la obra que lleva un tiempo prudencial de 300 días, la podamos inaugurar justamente el 16 de abril del 2026, a los 10 años del terremoto, poder darle vida nuevamente al centro de Portoviejo. Villanueva, usted sabe que es el proyecto más ambicioso que tiene la ciudad, en donde va a venir la inversión privada a dinamizar la economía (…) Ya nos ha dicho Michel Solen, alcalde necesito 200 albañiles, necesito gasfiteros, o sea, va a haber mucha capacidad de trabajo porque yo le dije a él, yo necesito reactivar la economía, quiero que el 95% de los empleados que estén allí sean mano local, de acuerdo me dijo, y quiero otro compromiso con usted, que todo lo que se compre y todo lo que se utilice se compre en Portoviejo. Así que las ferreterías, abastecerse porque yo les he dicho que el clavo más pequeño se compra en Portoviejo, Solamente me dijo alcalde, déjeme traer lo que es el acero y las escaleras eléctricas de otro lado, pero todo compramos en Portoviejo. Hablamos con Uribe Suárez, hablamos con el grupo Campana que están decididos a venir a invertir.