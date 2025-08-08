COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Drama

Autoridades investigan hallazgo de bebé fallecido en basurero municipal, en Babahoyo

El cuerpo sin vida de un recién nacido fue hallado este jueves 7 de agosto en el basurero municipal de Babahoyo. La Policía ya investiga el caso.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Encuentran cuerpo sin vida de recién nacido en basurero de Babahoyo
Encuentran cuerpo sin vida de recién nacido en basurero de Babahoyo

Redacción

Redacción ED.

Una trágica y desconcertante escena se vivió este jueves 7 de agosto en el basurero municipal de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, donde trabajadores de limpieza encontraron el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de una caja de cartón. Las autoridades investigan el caso para determinar las causas del fallecimiento y la identidad de los responsables.

Trabajadores hallaron el cuerpo en medio de labores de limpieza

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando personal municipal realizaba tareas de recolección y limpieza en el vertedero local. Durante estas labores, los trabajadores notaron una caja sospechosa. Al abrirla, encontraron el cadáver de un neonato en avanzado estado de descomposición.

Según se conoció, el cuerpo del bebé habría permanecido varios días en el lugar, lo que dificultó una identificación preliminar y agravó el impacto del descubrimiento. Los obreros notificaron de inmediato a las autoridades mediante el sistema ECU 911.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, Criminalística y Medicina Legal, quienes acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Centro Forense de Babahoyo.

Investigación en curso y búsqueda de responsables

Por el momento, las autoridades no han determinado si el recién nacido fue abandonado directamente en el basurero o si su cuerpo fue trasladado desde otro lugar. Tampoco se ha podido precisar si nació con vida o si fue víctima de un delito posterior.

Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer el hecho.

En declaraciones a la prensa, una trabajadora del lugar lamentó el hecho y lamentó que un ser humano haya sido abandonada en el lugar, sobre todo tratándose de un ser indefenso. “Ni un perro, porque ahora hasta a los perros se los entierra”; dijo la mujer.

Conmoción en Babahoyo

Este suceso ha generado conmoción entre los habitantes de Babahoyo. Ecuador cuenta con leyes que penalizan el abandono de personas vulnerables, especialmente cuando se trata de menores de edad, con sanciones que pueden alcanzar hasta 22 años de prisión en caso de homicidio agravado. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al menos 10 muertos y 33 desaparecidos por fuertes inundaciones en el noroeste de China

Pobreza extrema en Ecuador crece y afecta a millones. ¿Cuál es la causa?

Autoridades investigan hallazgo de bebé fallecido en basurero municipal, en Babahoyo

Marlon ‘Chito’ Vera regresa al octágono contra Aiemann Zahabi en Vancouver

Estudiante de Comunicación asesinado durante robo en avenida Flavio Reyes, en Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al menos 10 muertos y 33 desaparecidos por fuertes inundaciones en el noroeste de China

Pobreza extrema en Ecuador crece y afecta a millones. ¿Cuál es la causa?

Autoridades investigan hallazgo de bebé fallecido en basurero municipal, en Babahoyo

Marlon ‘Chito’ Vera regresa al octágono contra Aiemann Zahabi en Vancouver

Estudiante de Comunicación asesinado durante robo en avenida Flavio Reyes, en Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Al menos 10 muertos y 33 desaparecidos por fuertes inundaciones en el noroeste de China

Pobreza extrema en Ecuador crece y afecta a millones. ¿Cuál es la causa?

Marlon ‘Chito’ Vera regresa al octágono contra Aiemann Zahabi en Vancouver

Estudiante de Comunicación asesinado durante robo en avenida Flavio Reyes, en Manta

Acuerdo comercial con Corea del Sur impulsa exportaciones ecuatorianas y abre camino hacia Japón

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO