Autoridades investigan hallazgo de bebé fallecido en basurero municipal, en Babahoyo

Una trágica y desconcertante escena se vivió este jueves 7 de agosto en el basurero municipal de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, donde trabajadores de limpieza encontraron el cuerpo sin vida de un recién nacido dentro de una caja de cartón. Las autoridades investigan el caso para determinar las causas del fallecimiento y la identidad de los responsables.

Trabajadores hallaron el cuerpo en medio de labores de limpieza

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando personal municipal realizaba tareas de recolección y limpieza en el vertedero local. Durante estas labores, los trabajadores notaron una caja sospechosa. Al abrirla, encontraron el cadáver de un neonato en avanzado estado de descomposición.

Según se conoció, el cuerpo del bebé habría permanecido varios días en el lugar, lo que dificultó una identificación preliminar y agravó el impacto del descubrimiento. Los obreros notificaron de inmediato a las autoridades mediante el sistema ECU 911.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, Criminalística y Medicina Legal, quienes acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Centro Forense de Babahoyo.

Investigación en curso y búsqueda de responsables

Por el momento, las autoridades no han determinado si el recién nacido fue abandonado directamente en el basurero o si su cuerpo fue trasladado desde otro lugar. Tampoco se ha podido precisar si nació con vida o si fue víctima de un delito posterior.

Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer el hecho.

En declaraciones a la prensa, una trabajadora del lugar lamentó el hecho y lamentó que un ser humano haya sido abandonada en el lugar, sobre todo tratándose de un ser indefenso. “Ni un perro, porque ahora hasta a los perros se los entierra”; dijo la mujer.

Conmoción en Babahoyo

Este suceso ha generado conmoción entre los habitantes de Babahoyo. Ecuador cuenta con leyes que penalizan el abandono de personas vulnerables, especialmente cuando se trata de menores de edad, con sanciones que pueden alcanzar hasta 22 años de prisión en caso de homicidio agravado. (12)