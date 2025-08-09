Autoridades anuncian creación de la parroquia 5 de Mayo en el aniversario 290 de la fundación de Chone

Plan Dignidad: inversión para transformar el cantón

Durante su intervención, el alcalde Leonardo Rodríguez informó que ya se cuenta con un presupuesto de 12 millones de dólares para ejecutar el Plan Dignidad. Este contempla obras de agua potable, alcantarillado y regeneración urbana en todas las parroquias, tanto urbanas como rurales.

Como ejemplos, mencionó el alcantarillado de la parroquia Eloy Alfaro y la solución al problema sanitario que afecta a la parroquia Canuto. Estas obras forman parte de un plan integral que busca atender de forma equitativa a toda la población.

“El 2025 es el año de Chone. Tenemos el Plan Dignidad que dará atención a la familia rural y construiremos el primer centro de agronegocios del país. Hacemos justicia con nuestra gente con la nueva parroquia 5 de Mayo, una lucha de todos que hoy se consolida”, dijo la autoridad.

Reconocimientos a la labor comunitaria

La conmemoración no solo fue escenario para anuncios de infraestructura y desarrollo. También se entregaron condecoraciones a personas e instituciones que han contribuido al progreso del cantón en diferentes áreas.

Entre los homenajeados estuvo Nirma Flores de Valgas, reconocida por su labor comunitaria en la parroquia Cucuy. La líder social acudió acompañada de su grupo ‘Abejitas Valientes’, integrado por mujeres que impulsan proyectos de empoderamiento femenino.

“La verdad, nunca imaginé este homenaje. Me siento tan honrada y feliz de venir con mis compañeras, que también luchan por el empoderamiento”, manifestó emocionada.

La jornada incluyó la entrega oficial de la certificación Municipio Garante de la Salud por parte de la coordinación zonal 4 de salud, en reconocimiento a las buenas prácticas de prevención y atención sanitaria impulsadas por el Gobierno Municipal, convirtiéndose en un referente para otros territorios.