Aurora Valle asume la Gobernación de Manabí con enfoque en seguridad y servicios

Fortalecer la presencia del Gobierno Nacional en territorio a través de las diferentes brigadas de servicios públicos es uno de sus principales objetivos, indicó en una entrevista que ampliamos a continuación.

P: ¿Cómo asume Aurora Valle este nuevo reto en el gobierno de Daniel Noboa?

R: Ustedes han sido testigos del trabajo que se ha venido realizando por parte de nuestro presidente Daniel Noboa y, obviamente, dentro de lo encomendado en primera instancia a través del Ministerio de Inclusión Social, MIES. Ahora estamos en una designación nueva que es la gobernación. Lo asumimos con las mismas líneas desde el principio. Trabajo en territorio, articulación con cada uno de los desconcentrados como se tiene que realizar. Al final, lo que todos queremos es un Manabí, un Ecuador que realice un trabajo con resultados, resultados de un buen servicio, donde quienes tienen el encargo de solucionar problemas trabajen previamente entre autoridades. En mi caso, como gobernadora, y las entidades que desarrollan actividades encomendadas. Esto no es un trabajo de ahora, es la continuidad de lo que hemos venido desarrollando y que debemos fortalecer, estructurando dentro de este Gobierno. Queremos un país productivo y seguro.

P: ¿Cómo será la Gobernación en el periodo de Aurora Valle?

R: La Gobernación no es solo un tema de seguridad, es la gobernabilidad de todos los servicios que tenemos. Contamos con más de 52 desconcentrados: salud, vivienda, educación, registro social, registro civil, entre otros. Cada uno es importante según las necesidades de los ecuatorianos y manabitas. La responsabilidad de la gobernación es articular, exigir que trabajen en territorio y den solución a las necesidades. Aurora Valle estuvo en el MIES, palpó las necesidades en cada lugar visitado y, sin ser gobernadora, articulaba con su personal. Esto no es algo que inventemos, hay una estructura, debemos ser orgánicos, respetuosos, pero también exigentes con quienes están en una zona de confort y esperan que el ciudadano llegue a la oficina.

P: ¿Cuál es el mayor encargo que le ha dado el Presidente Daniel Noboa en este nuevo cargo?

R: Trabajar con jefes políticos, tenientes políticos y los desconcentrados para que verifiquen las necesidades en territorio. A veces se hace de forma aislada, y hay que unificar los servicios para que el ciudadano acceda a ellos. Las brigadas sociales que se han desarrollado deben fortalecerse, porque en ellas llevas más de 15 desconcentrados al territorio. Facilitamos que el ciudadano no tenga que viajar dos horas, enfrentando malas vías, para ir al MIES o al Ministerio de Salud Pública. Este trabajo tendrá prioridad para que los ciudadanos sientan que el servicio llega a su lugar y resolvemos problemas mientras recorremos nuestra campaña manabita.

P: ¿Cuál será el trabajo de la Gobernadora en el tema de la seguridad en la provincia?

R: Hay cosas que no podemos develar por ser temas de seguridad. Pero desde la Presidencia de la República, esto es una prioridad. El presidente lo ha dicho enfáticamente: devolver la seguridad al país y a esta provincia turística, que muchos dejan de visitar por incidentes. En estos 18 meses, recibí reportes de los altos mandos de la Fuerza Aérea, Naval y Terrestre sobre cómo han mitigado estadísticamente los temas violentos y asesinatos. No es que llega una nueva gobernadora con una varita mágica. Es un proceso donde todos trabajaremos para reforzar y articular, logrando una provincia segura y productiva.

P: ¿Cuál es el índice de violencia actual en Manabí?

R: En el último reporte del comandante Guerrero de la base militar, estamos en un promedio de dos a tres muertes diarias, según una estadística mensual. Comparado con hace 18 meses, los índices eran mucho más altos.

P: ¿Cuál será el primer proyecto que impulsará en temas de seguridad?

R: Trabajar de manera articulada con los comandantes de las tres fuerzas: aéreas, navales y terrestres. Lo que ocurre en el mar, al llegar a tierra, deja de ser competencia del comandante naval, y debemos articular con la parte terrestre para no dejar cabos sueltos. Aplicaremos el plan trazado por el Presidente de la República para contrarrestar los focos de violencia.

P: ¿Cuál será la lucha de Aurora Valle para mejorar la presencia del Gobierno Nacional en la provincia?

R: El servicio y el trabajo que no tengan que ser rogados, porque es un derecho de los ciudadanos. Mi primer trabajo hoy es reunirme con tenientes políticos, jefes políticos y comisarios, quienes son nuestros representantes en territorio. Ellos traen el termómetro de lo que pasa y nos alertan para dar soluciones articuladas, ya sea en educación, salud u otras necesidades. Luego, me reuniré con los zonales de los 52 desconcentrados para que presenten sus planes de trabajo y sepamos qué tienen en salud, educación o alertas. Necesitamos un trabajo orgánico con seguimiento para solucionar problemas como servidores públicos.

P: Hay situaciones que exigen al Gobernador, como la deuda del gobierno con los municipios. ¿Cómo enfrentará este tema?

R: Si implica armonía para tener una provincia que avance hacia el desarrollo, no veo por qué no articular. Pero seremos exigentes con quienes tienen recursos y no han construido vías o descuidan servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. No es solo exigir, también deben cumplir con lo que por derecho corresponde a los ciudadanos. Hay cosas fuera de mi competencia, pero como representante del Gobierno Nacional, pasaré alertas. Quedarme callada me haría cómplice de lo que pasa en mi provincia. Todos, incluidos los medios, debemos trabajar articulados por el bienestar de los manabitas.

P: ¿Qué es lo que usted como Gobernadora quiere cambiar en su provincia?

R: Quisiera cambiar muchas cosas. Que nos vean y respeten como mujeres y hombres que trabajamos honradamente. Que saquemos el estigma de desunión y tengamos una provincia encaminada al desarrollo. Tenemos paisajes y playas hermosas que podemos brindar al mundo, pero con unidad. Es tiempo de trabajo focalizado para el bienestar de los manabitas, impulsando desde los ministerios. Quien venga a Manabí debe encontrar vías de primer orden y hospitales al servicio. Hay que ver por qué no se dan estos servicios, a veces por personas en zonas de confort. En el MIES recorrí la provincia y vi quién trabajó y quién no, pero eso no lo diré ahora.