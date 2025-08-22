COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Aumentan a doce los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Un ataque con dron derribó un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, causando 12 muertos y 13 heridos entre agentes que apoyaban labores antinarcóticos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Helicóptero derribado por dron en Colombia: 12 policías muertos en impresionante ataque
Helicóptero derribado por dron en Colombia: 12 policías muertos en impresionante ataque
Helicóptero derribado por dron en Colombia: 12 policías muertos en impresionante ataque
Helicóptero derribado por dron en Colombia: 12 policías muertos en impresionante ataque

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con un dron armado en Amalfi, departamento de Antioquia, lo que deja un saldo de al menos 12 policías fallecidos y 13 heridos, mientras apoyaban labores de erradicación de cultivos de coca. El ataque ha sido atribuido a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36, aunque el Ministro de Defensa responsabiliza al Clan del Golfo.

Víctimas y circunstancias del ataque con dron y derribo de helicóptero

La Gobernación de Antioquia confirmó que entre los fallecidos se encuentran un capitán, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros. Agentes que regresaban luego de labores antinarcóticos fueron alcanzados por el artefacto aéreo no tripulado, que impactó la aeronave en plena misión de erradicación.

Tras el ataque, el personal herido fue trasladado a centros médicos, mientras el Estado activó protocolos de emergencia y reforzó operaciones de seguridad en la zona.

Autorías contrapuestas y repudio unánime

El presidente Gustavo Petro responsabilizó del ataque al Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), una estructura disidente de las FARC comandada por alias Calarcá Córdoba. En contraste, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó la autoría al Clan del Golfo, al calificarlo como un cartel de narcotráfico y terror que será enfrentado con toda la capacidad del Estado.

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, calificó el hecho como una “acción terrorista” y reiteró el compromiso institucional de enfrentar este tipo de agresiones con firmeza.

Contexto y uso creciente de drones en ataques

Este atentado evidencia el uso cada vez más sofisticado y frecuente de drones por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Un informe del Wall Street Journal señala que, desde abril de 2024, ha habido más de 300 ataques con drones, que han dejado al menos 22 muertos entre soldados y policías. Estas tecnologías representan una amenaza creciente debido a su bajo costo y alta capacidad destructiva.

Respuesta institucional y movilización

Tras el ataque, las Fuerzas Militares y la Policía desplegaron refuerzos a la zona afectada y evacuaron al personal herido. El ataque coincidió con otros episodios violentos en el país —como un reciente atentado en Cali— y elevó el nivel de alerta en todo el territorio nacional, generando exigencias por reforzar la seguridad y la prevención.

Derribo de helicóptero y ataque con dron

El derribo del helicóptero en Amalfi pone de relieve la creciente amenaza que representan los drones en los conflictos internos de Colombia. El ataque, que dejó 12 policías muertos y 13 heridos, expone las complejas dinámicas entre grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Ante esta realidad, el gobierno ha iniciado acciones urgentes para fortalecer medidas de seguridad y enfrentar nuevas modalidades de violencia tecnológica.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Altas temperaturas hacen que huevos del mercado incuben y nazcan pollitos en Shandong

Emprendedores buscan llevar sus productos a las perchas de los supermercados

Aumentan a doce los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Colombia ofrece recompensa por información para adelantarse a “cualquier” ataque terrorista

Kendry Páez ya juega en Europa: así fue su estreno en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Altas temperaturas hacen que huevos del mercado incuben y nazcan pollitos en Shandong

Emprendedores buscan llevar sus productos a las perchas de los supermercados

Aumentan a doce los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Colombia ofrece recompensa por información para adelantarse a “cualquier” ataque terrorista

Kendry Páez ya juega en Europa: así fue su estreno en la Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Altas temperaturas hacen que huevos del mercado incuben y nazcan pollitos en Shandong

Emprendedores buscan llevar sus productos a las perchas de los supermercados

Colombia ofrece recompensa por información para adelantarse a “cualquier” ataque terrorista

Kendry Páez ya juega en Europa: así fue su estreno en la Conference League

The Beatles reviven su legado con ‘Anthology 4’ y material inédito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO