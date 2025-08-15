Augusto Aragón denuncia deuda de LigaPro; Miguel Ángel Loor desmiente atrasos

El árbitro ecuatoriano Augusto Aragón, con escarapela FIFA, expresó este 15 de agosto de 2025 que la LigaPro adeuda seis a siete meses de sueldos a los jueces, generando controversia. El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, desmintió la afirmación en sus redes sociales, asegurando que solo se debe el pago correspondiente a julio de 2025, equivalente a un mes.

Denuncia de Aragón

En una entrevista con JC Radio Sports, Aragón, árbitro de 39 años nacido en Esmeraldas, destacó las dificultades económicas que enfrentan los árbitros ecuatorianos. “No estamos al día. Nos deben seis o siete meses de sueldo”, afirmó.

Aragón también señaló que los jueces cubren gastos de alimentación y preparación física de su propio bolsillo, pese a las críticas de quienes consideran que “ganan mucho”.

El árbitro resaltó el compromiso profesional de los colegiados. “Tratamos de poner el 100% en cada partido, ser profesionales y aguantar las críticas”.

Aragón aclaró que la deuda corresponde exclusivamente a la LigaPro, diferenciándola de las obligaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que también mantiene deudas con los árbitros desde 2018, según declaraciones previas del juez en 2023.

Respuesta de Miguel Ángel Loor

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió a las declaraciones de Aragón a través de sus redes sociales. “He pedido revisar sus pagos y solo se le deben las facturas de julio. Es decir, un mes”, afirmó Loor, desmintiendo la deuda de seis a siete meses. Añadió que los viáticos de Aragón están pagados al 100% y que solo resta un mes de honorarios.

Loor cuestionó la veracidad de las afirmaciones del árbitro. “Escuché y vi la entrevista tres veces porque no lo podía creer. No comprendo cuál es la intención”. Además, expresó su sorpresa. “Si usted es capaz de mentir con algo tan objetivo como facturas pagadas, permítame dudar cómo podría ser con decisiones en un partido de fútbol”. Finalmente, ratificó el compromiso de la LigaPro para mantener al día los pagos a los árbitros.

Contexto del arbitraje en Ecuador

Augusto Aragón, con debut en la Serie A en 2017 y escarapela FIFA desde 2020, ha dirigido en la LigaPro, partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y el Mundial Sub-17 de 2023 en Indonesia. Sin embargo, ha estado en el centro de controversias, como la sanción a Barcelona SC por intimidarlo tras un partido contra Técnico Universitario el 17 de julio de 2025.

El arbitraje ecuatoriano ha enfrentado problemas financieros históricos. En 2023, Aragón reveló que la FEF mantenía una deuda “impagable” desde 2018, mientras que la LigaPro había cumplido con sus pagos hasta ese momento. La actual disputa refleja tensiones continuas entre los árbitros y las autoridades del fútbol ecuatoriano.

Impacto en el fútbol

La controversia surge en un momento clave para la LigaPro 2025, que se encuentra en su cuarta fecha tras iniciar en febrero. Las declaraciones de Aragón y la respuesta de Loor han generado debate en redes sociales, con hinchas cuestionando la gestión financiera del torneo. La LigaPro destacó en redes sociales que los árbitros reciben viáticos al día, pero el tema de los honorarios pendientes sigue sin resolverse completamente, según el intercambio entre ambas partes.

Aragón, quien también participó en el Torneo Preolímpico Sub-23 de 2024 en Venezuela, sigue siendo una figura relevante del arbitraje ecuatoriano. La resolución de esta disputa será crucial para garantizar la estabilidad de los colegiados en el campeonato nacional.