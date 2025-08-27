COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Justicia

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

La convocatoria judicial incluye a los padres, hijos y cuñados de alias 'Fito', además de cuatro empresas supuestamente utilizadas como fachada.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Audiencia de vinculación contra alias 'Fito' y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito
El capo extraditado a Estados Unidos enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de activos. Foto: X
Audiencia de vinculación contra alias 'Fito' y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito
El capo extraditado a Estados Unidos enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de activos. Foto: X

Redacción

Redacción ED.

Un juzgado de Quito convocó a José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias ‘Fito’, y a diez integrantes de su círculo cercano a una audiencia por lavado de activos. La diligencia se realizará el 29 de agosto de 2025 en el Complejo Judicial Norte, dentro del caso denominado Blanqueo Fito.

El expediente investiga un presunto movimiento de 24 millones de dólares de origen ilícito entre 2016 y 2024. La Fiscalía General del Estado asegura que el líder de ‘Los Choneros’, actualmente extraditado a Estados Unidos, operó una red familiar y empresarial dedicada al blanqueo.

Fiscalía amplía investigación contra familiares de alias ‘Fito’

La convocatoria judicial incluye a los padres, hijos y cuñados de alias ‘Fito’, además de cuatro empresas supuestamente utilizadas como fachada. La audiencia busca determinar su participación en la estructura de lavado que operaba en varias provincias.

La Fiscalía sostiene que el cabecilla de ‘Los Choneros’ lideraba operaciones de lavado de dinero a través de compañías vinculadas con limpieza, ferretería, transporte pesado y una embotelladora de agua. Todas estas entidades se encuentran bajo escrutinio.

Empresas fachada en la mira judicial

En junio pasado, la justicia ya vinculó a Inda P., esposa de ‘Fito’; a Verónica B., pareja sentimental; y a su hermano Yandry M.. Ahora la investigación se expande a más familiares directos.

Entre los convocados figuran Ramón M. y Violeta V., padres del acusado; Ronald M., hermano; sus hijos Michelle M. y Jair M.; además de sus cuñados Irene P., Julio P. y Angie B..

Millones canalizados con transferencias y negocios

Según la Fiscalía, la red utilizó transferencias bancarias y actividades comerciales ficticias para legitimar recursos. La empresa de limpieza, administrada por Inda P., habría servido como principal vehículo para mover fondos.

El caso Blanqueo Fito es uno de los más relevantes de los últimos años. La Fiscalía apunta a desarticular el aparato financiero de ‘Los Choneros’, considerado un brazo económico clave del narcotráfico en Ecuador.

Alias ‘Fito’ y su proceso en Estados Unidos

El capo extraditado a Estados Unidos enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de activos. Su rol como máximo líder de ‘Los Choneros’, catalogada como una de las bandas más peligrosas del país, lo convirtió en un objetivo prioritario de las autoridades.

Además, la Defensoría Pública asumirá la defensa de quienes no cuenten con abogado privado. Este mecanismo, contemplado en la Constitución, garantiza que todos los procesados tengan representación legal durante la audiencia. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Audiencia de vinculación contra alias ‘Fito’ y su familia por lavado de activos será el 29 de agosto en Quito

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de tránsito secuestrados en Santo Domingo fueron hallados en vía a Puerto Limón

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en el cantón Sucre, en Manabí

Trump golpea a India con el arancel más alto: ¿qué pasará con los precios?

Travis Kelce diseñó el anillo de compromiso que le regaló a Taylor Swift: ¿Cuánto costó?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO