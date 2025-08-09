COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Política

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

La diligencia judicial responde a una denuncia por expresiones en descrédito durante el proceso de revocatoria de mandato.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. FOTO: @MunicipioQuito.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. FOTO: @MunicipioQuito.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. FOTO: @MunicipioQuito.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz. FOTO: @MunicipioQuito.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

La jueza Inés Maritza Romero, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, convocó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a una audiencia de juzgamiento el 23 de agosto de 2025 a las 08h30, por una denuncia presentada por el abogado Néstor Marroquín. Mientras que la acusación, interpuesta el 28 de mayo, señala que Muñoz profirió expresiones en descrédito contra Marroquín, promotor de un proceso de revocatoria de su mandato, en un medio de comunicación el 22 de mayo, lo que constituiría una infracción penal contravencional de cuarta clase.

La denuncia de Marroquín se basa en el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica las expresiones en descrédito o deshonra y establece una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Según el demandante, las declaraciones de Pabel Muñoz, emitidas en el contexto de la campaña de revocatoria, reflejan un ambiente de confrontación entre los sectores que apoyan la gestión del alcalde y aquellos que impulsan su destitución. La jueza Romero dispuso que las pruebas deberán presentarse hasta tres días antes de la audiencia.

Disposiciones judiciales previas a la audiencia

En su citación, la magistrada advirtió que, si Pabel Muñoz no asiste a la audiencia, se ordenará su detención conforme al artículo 642, numeral 4, del COIP. Además, señaló que el incumplimiento de mandatos judiciales podría implicar una infracción penal tipificada en el artículo 282 del mismo código. Lo que refuerza la obligatoriedad de la comparecencia del alcalde.

El proceso judicial se desarrolla en paralelo al avance de la revocatoria de mandato contra Pabel Muñoz. Según Marroquín, se han recolectado aproximadamente 250.000 firmas, con el respaldo de nuevos colectivos ciudadanos que se han sumado a la iniciativa. Las rúbricas deberán entregarse al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 15 de septiembre. Mientras que el 3 de octubre se presentarán todas las firmas recolectadas para su verificación. Este proceso, que busca evaluar la continuidad de Pabel Muñoz como alcalde, será resuelto en el ámbito constitucional. Todo esto, dependiendo de la validación de las firmas por parte del CNE.

Contexto legal y político

La controversia entre Pabel Muñoz y Marroquín refleja tensiones políticas en el Distrito Metropolitano de Quito, donde la gestión del alcalde ha generado posturas divididas. La revocatoria, un mecanismo contemplado en la legislación ecuatoriana, requiere un número significativo de firmas válidas para proceder a una consulta popular. Lo que representa un desafío logístico y político para los promotores. Mientras tanto, el proceso penal iniciado por Marroquín añade una dimensión legal a este conflicto, con posibles implicaciones para la imagen pública y la estabilidad política de la alcaldía.

La audiencia del 23 de agosto será un momento clave para determinar si las declaraciones de Pabel Muñoz constituyen una infracción penal. Y, si el caso avanza hacia una sanción. Por ahora, tanto el proceso judicial como la campaña de revocatoria mantienen la atención de la ciudadanía.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Cristina Fernández pide a la Corte Suprema retirar tobillera en arresto domiciliario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO